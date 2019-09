Solo faltó el gol

Osasuna volvió a hacerlo casi todo bien para ganar pero sigue reñido con el gol. El mejor del partido otra vez fue el portero rival, Joel en este caso en el Betis y si no aparecía el larguero para evitar el gol que hubiera hecho justicia a los méritos rojillos para llevarse la victoria. Los rojillos no pudieron ganar pero al menos se mantienen invictos. Cuarto empate consecutivo en cinco jornadas y siguen demostrando que compiten de tú a tú con cualquiera en su regreso a primera división por mucho que enfrente tengan a equipos que casi le triplican en presupuesto como el Betis. Solo en eso demostró ser superior el conjunto bético porque sobre el campo si alguien mereció más fue Osasuna.

Jagoba Arrasate apostó por un solo cambio en el once titular de las 2 últimas jornadas y volvió a sorprender. Adrián fue la novedad en ataque por Brandon y el delantero a punto estuvo de darle la razón al míster. Sin embargo su remate a bocajarro tras un excelente servicio de Torres se encontró con un paradón de Joel y sus pases de gol al Chimy se estrellaron o en el portero o en el larguero cuando el Sadar ya cantaba el gol. Y es que Osasuna se mantiene en la línea de los últimos partidos donde no pierde y no gana solo por esa falta de acierto que le hubieran catapultado a la zona alta de la clasificación.

Pocos más peros se le pueden poner a un equipo que se deja todo en el campo y que quizá personificado en un jugador sería el Chimy Ávila. El delantero argentino se deja el alma en la presión, deja destellos de su calidad pero está de que no cara al marco contrario. La afición rojilla todavía se frota los ojos recordando una contra increíble de 6 jugadores de Osasuna contra solo 2 defensas del Betis. Parecían los indios a la carga pero tras el pase de Adrián al Chimy, Joel evitó un gol de esos para el recuerdo.

La calidad del Betis apareció con cuentagotas ante el gran trabajo defensivo rojillo y solo al inicio del partido con Fekir sorprendiendo tras un saque rápido de falta ante el que intervino solvente Rubén Martínez y un remate de cabeza rozando el poste de Juanmi casi al filo del descanso, poco más vimos del equipo verdiblanco en ataque.

En la segunda parte todavía fue más evidente el dominio de Osasuna que solo se vio inquietado por una jugada individual de Canales. El resto fue de claro color rojillo. Mérida de cabeza con todo a favor a la salida de un córner remató desviado en una faceta que no es su fuerte. David García también la tuvo de cabeza tras un centro de Estupiñán pero su balón picado demasiado cruzado se paseó por el área pequeña bética. Los cambios de Jagoba dando entrada a Rober Ibáñez por Adrián y a Brandon por Rubén García oxigenaron el ataque pero el gol no acabó de llegar.

Otro empate, el tercero consecutivo en el Sadar para sumar ya 16 partidos seguidos sin perder y aumentar a 28, más de año y medio, la racha invicto como local. 7 puntos de 15 posibles en su regreso a la primera división es un buen bagaje pero quizá se quede corto para las sensaciones que transmite el equipo merecedor, con el hándicap de la falta de gol, para poder estar todavía más arriba en la tabla.

Ahora jornada entre semana con visita el miércoles al Santiago Bernabeu como nueva prueba para la competitividad de Osasuna. ¿Será capaz el conjunto rojillo de superar sus problemas de gol y pescar por las revueltas aguas de la casa blanca? Sin miedos y a por el Real Madrid.