València acoge la Feria de la Movilidad con actividades para descubrir los vehículos sostenibles

La plaza del Ayuntamiento de València acoge este fin de semana diversas actividades para celebrar la Semana de la Movilidad. Este sábado se ha llevado a cabo la apertura de la Feria de la Movilidad, con actividades, un circuito y una exposición para "descubrir todas las formas de movilidad sostenible". A ella han acudido el alcalde de València, Joan Ribó, el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, y el conseller de Política Territorial y Movilidad, Arcadi España.

Esta feria es el "colofón" de la Semana de la Movilidad, según Grezzi, que recuerda que todas las personas que vayan podrán probar los diferentes vehículos sostenibles que se muestran en la Plaza del Ayuntamiento. El edil ha explicitado también el compromiso de que València se sitúe a la vanguardia en la transformación del modelo de movilidad.

Ribó, por su parte, ha mostrado el deseo del Gobierno local de que la movilidad tenga un "avance espectacular" durante esta legislatura, y ha defendido que cada vez es más importante que las personas puedan disponer de un espacio público amplio, en el que el coche privado "desaparezca prácticamente".

España ha destacado la importancia de la movilidad en el futuro de las ciudades y ha afirmado que la contaminación "es un hecho real y contrastado", por lo que hay que sacarla del debate político y luchar contra ella. También ha reafirmado el compromiso y apoyo de la Generalitat a todos los Ayuntamientos que apuesten por políticas de movilidad "con el fin de ganar espacio para las personas de forma ordenada, sostenible y pensando siempre en los vecinos y vecinas".

Este domingo, además, para celebrar el Día sin Coches, habrá paseos en bicicleta, espectáculos de acrobacias y el concierto 'By Bike at the Opera', un homenaje musical a Queen, que se llevará a cabo tras la llegada, prevista para las 11 horas, de los grupos que saldrán en bicicleta desde diversos barrios de la ciudad.

Para promover la movilidad sostenible, tanto el sábado como el domingo el acceso a los autobuses de la EMT será totalmente gratuito, mientras que el metro será también gratuito durante el domingo.