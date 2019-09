El Ayuntamiento retira unos 50 patinetes eléctricos sin licencia pero todavía quedan una decena por las calles

El Ayuntamiento de Alicante ha retirado cerca de 50 patinetes eléctricos, propiedad de la empresa privada Buny, desde el pasado viernes. Eso sí, este domingo todavía quedaban en las calles de la ciudad alrededor de una decena de estos vehículos de movilidad personal.

La empresa privada todavía tenía en circulación una decena de patinetes eléctricos este domingo / Daniel Rodríguez

El edil de Movilidad en el consistorio, José Ramón González ha explicado que "se sigue trabajando continuamente en la retirada de todos estos patinetes eléctricos". El concejal piensa que los que quedan en circulación son patinetes que han ido devolviendo los clientes cuando los cogieron el día que se instalaron en la ciudad.

Recuerda González que "Alicante no es una ciudad sin ley, hay una serie de ordenanzas, de tasas y de licencias". Añade que "es una ciudad abierta pero siempre dentro del respeto a las normas, en este caso en el uso del suelo".

Asegura que todavía no se ha reunido con esta empresa ni con ninguna y eso que ha tenido múltiples solicitudes. "Hay algunas que llevan meses solicitándome una entrevista pero les he dicho que no voy a reunirme con ellas mientras no tengamos un reglamento para el uso de los vehículos de movilidad personal. Una vez tengamos la ordenanza me reuniré con aquellas que me lo soliciten"