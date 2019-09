Castelló en moviment se disuelve y apunta a Podem Castelló como uno de los motivos del fin de la formación

Castelló en moviment, actualmente con representación en el consistorio de la capital a través de la confluencia Unides Podem-Castelló en Moviment-Esquerra Unida, anuncia su disolución tres meses después de firmar -a través de la coalición- l'Acord de Fadrell, con el que Amparo Marco revalidó su cargo como alcaldesa de Castelló.

Castelló en moviment ha enviado un comunicado este sábado en el que explica que la disolución implica el cese del partido en todos los ámbitos en los que estaba involucrado. Respecto a la concejala de Vivienda, María Jesús Garrido, que representaba a Castelló en Moviment en la confluencia Unides Podem-Castelló en Moviment-Esquerra Unida, continuará en el cargo a pesar de la desaparición de esta formación política.

En cuanto a los motivos de la disolución de la formación, Castelló en moviment considera que su forma de funcionamiento es incompatible con la toma de decisiones de la coalición. El partido asegura en el comunicado que la formación de la coalición en las elecciones municipales del 26M ayudó a no dispersar el voto entre fuerzas cercanas, pero también evidenció posteriormente la falta de confianza y diferencia de intereses entre los partidos, sobre todo con Podem Castelló, liderado por Fernando Navarro, concejal de Transición Ecológica. Lo acusa de estar en un partido basado en el liderazgo de una o pocas personas, en el que el trabajo colectivo no es el protagonista. Además, la formación asamblearia asegura que no tenían confianza en sus representantes en el gobierno municipal.

Así, Castelló en moviment afirma que también pedirá formalmente el cambio de nombre del grupo municipal de la coalición de la que formaba parte en el consistorio. Con su disolución la confluencia pasará a llamarse Unides Podem-Esquerra Unida. Castelló en Moviment concurrió a las elecciones municipales de mayo de 2015 y mayo de 2019, siendo imprescindible para la formación del equipo de gobierno con PSOE y Compromís, y la alcaldía de Amparo Marco en ambas legislaturas.