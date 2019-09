"Hemos decidido deshumanizar a quienes emigran y lo hemos integrado en la política y en las leyes"

'La frontera mata". Una verdad contundente que ha puesto título este domingo al último de los diálogos del encuentro 'Sabiduría y Conocimiento' que la Cadena SER ha organizado en la ciudad.

Y los ponentes que lo han protagonizado han mantenido un tono sincero y han apelado al cumplimiento de los derechos humanos y a la colaboración de los Estados para acometer una política migratoria que tenga en cuenta esos derechos. Además de su responsabilidad para atajar los problemas que provocan las huídas de sus países de origen.

"Tras la crisis los populismos, como Trump o el Brexit, han apelado al miedo a los otros", ha asegurado el ex ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, que junto a la ex ministra de Relaciones Internacionales de Argentina, Susana Malcorra y el diplomático Bernardino León Gross ha protagonizado este encuentro, moderado por la periodista Lucía Méndez.

José Manuel García Margallo y Susana Malcorra. / Cadena SER

De hecho, Margallo ha señalado que aunque hay que establecer mecanismos de regulación de los flujos migratorios, una mala gestión de una futura crisis puede contribuir a que esos movimientos populistas hagan triunfar sus postulados. "No hay política de inmigración sin colaboración con los países de origen y de tránsito. Y sin que se respeten lo derechos de nuestra sociedad, de los que nos hemos dotado", ha apuntado el ex ministro.

Argumento en el que ha coincidido Susana Malcorra, que además ha recalcado que la inmigración es un fenómeno "global" que no sólo afecta a Europa. Aunque el flujo de inmigrantes no es un porcentaje tan elevado como para que las sociedades que los reciben no los puedan asumir. "Debemos tener un liderazgo y trabajar juntos. En esta época de posverdad, hay que empezar por decir la verdad".

Y ésa ha sido una de las preguntas de Lucía Méndez. Si el miedo a disgustar al electorado hace que los representantes políticos no estén desmintiendo las afirmaciones que los populismos están haciendo de las personas inmigrantes.

"El problema es que se ha llevado a cabo un proceso de deshumanización de la persona inmigrante, Hemos decidido deshumanizarlas, les hemos puesto categorías...y lo hemos integrado en nuestras políticas y en nuestras leyes", ha afirmado Bernardino León Gross.

En cuanto a España, los ponentes han coincidido en destacar que es un país tolerante con la inmigración frente a la realidad de otras sociedades europeas, pero han mostrado su preocupación ante una crisis en la que los gobiernos no sepan frenar los mensajes xenófobos y anti-inmigración.