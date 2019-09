"Esto no puede volver a pasar"

El 5 a 0 en el Alfonso Murube de Ceuta resultó tan inapelable, que el técnico del Xerez CD, Juan Carlos Gómez, no tuvo más que reconocer la superioridad del Ceuta y lamentó el juego de su equipo que “tiró la primera parte ante uno de los mejores equipos de la categoría”.

Categórico ante la prensa, el técnico xerecista aseguró que “este no es el camino y lo que ha pasado aquí, no puede vuelve a pasar".

Gómez tiene claro que “cuando pasan las cosas que han pasado, y lo hablamos en el descanso, lo normal es que suceda lo que ha sucedido, que nos llevemos cinco. Hay errores que no se pueden volver a cometer. No voy a hablar públicamente de ello pero ya se lo he comentado a mis jugadores”.

Su equipo mejoró en la segunda parte, “pero ya era tarde”, asegura el entrenador, “la gente se puso un poco las pilas, cambiamos al sistema habitual pero ya el daño estaba hecho de la primera parte. Aguantamos como pudimos pero no era el día ni el momento ante un gran rival, que nos ha pasado por encima”.