Remontada del Jerez Industrial para ponerse segundo (3-1)

JEREZ INDUSTRIAL C.F 3 - CHIPIONA C.F

Segunda victoria de la temporada del Jerez Industrial, que reaparecía en casa tras perder en San Fernando y que en La Juventud, donde debe intentar perder pocos puntos para lograr su objetivo final, se ha hecho fuerte ganando al Chipiona.

El equipo visitante incordió mucho en su visita al campo de El Chicle, tanto que en los primeros veinte minutos, aprovechando que los jerezanos no habían entrado bien al partido, fueron los claros dominadores del juego.

El Chipiona tuvo dos oportunidades en el inicio del choque. La primera fue de Raúl Fernández, que no acertó con el mano a mano con Pablo, guardameta industrialista. Pero en la segunda Maikel no iba a fallar ante el portero, estableciendo el 0 a 1 en el marcador. Demasiadas imprecisiones hasta entonces del equipo que entran Juanjo Durán, que a pesar del tanto, se fue recomponiendo poco a poco. En el minuto 38 Alberto Gil fue derribado por Juanjo dentro del área y el colegiado no dudó en señalar la pena máxima. Decisión muy discutida por el Chipiona. Juan Rosillo no fallaría desde los once metros. Con el empate se llegaría al descanso.

En la reanudación, las sensaciones desde el inicio ya eran distintas. Dominaba el Jerez Industrial, que creaba oportunidades y que ya estaba mereciendo romper la igualdad en el marcador. Jesús Barrera, con hambre de fútbol tras haber estado siete meses fuera por sanción, se erigiría en el héroe del partido marcando dos goles y propiciando así, el segundo triunfo del campeonato, que se coloca a un solo punto del sorprendente líder de la liga, el San Bernardo

FICHA TÉCNICA:



Jerez Industrial CF: Pablo, Velázquez, Maikel, Álex Rodríguez, Joselito Zambrano, Agu, Pulido, Jesús Barrera, José Carlos, Alberto Gil y Juan Rosillo. Luego, Rober, Dani Castro, Alberto del Río, Quintero, Raúl Vidal y Güiza.

Chipiona CF: Raúl, Juanjo, Piñero, Paco, Iván, Dani, David Lorenzo, Abraham, Rafa, Rubén y Raúl Fernández. Luego, Antonio, Cruz, Jou, Nene y Antoñito.

Goles: 0-1 (20’) Rafa. 1-1 (41’) Juan Rosillo, de penalti. 2-1 (57’) Jesús Barrera. 3-1 (75’) Jesús Barrera.

Árbitro: Cabrera Noguera. Mostró la doble amarilla al visitante Piñero una vez acabado el partido. Amonestó al local Agu y a los visitantes Juanjo y Rafa.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de Liga en Primera Andaluza disputado en el campo de La Juventud.