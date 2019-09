Ante las dudas, la Cultural del Reino

El Reino de León y la Cultural se apuntaron otra fiesta, un sonoro guateque a costa del autodenominado favorito a todo y que fue devorado por la contundente reacción de un ciclón, en el que se convierten los blancos a favor de obra. Ambicioso, preciso, despiadado...y, al fin, precintando su portería hasta firmar el guión perfecto que deja en el olvido la última actuación. Si "el elogio debilita", dijo José Manuel Aira, sus jugadores deberán taparse los oidos porque lloverán los piropos tras una tarde-noche para el recuerdo.

Pasará el tiempo y usted presumirá de haber visto en directo el regate de Kawaya en campo propio, su aceleración no desbocada y la capacidad de decisión. Una acción diferencial sacó al encuentro de la siesta al que le llevó el cabezazo imponente de Rodas. El central se estrenó en el estadio municipal dentro del plan continuista de Aira (solo Dani Pichín dejó su puesto en el once), mientras que el Burgos varió hasta su dibujo para defender en línea de cinco. Resultó estéril. La salida en tromba de la Cultural agrietó el plan de Estévez, que no respondió a la movilidad del ataque rival. Así, Dioni asistió a Luque, que tocó de tacón para que la mano de Palatsi llevará la pelota al poste. Luego Gudiño remató fuera.

Kawaya firmó una obra de arte previa al segundo tanto de la Cultural / Alicia Mañanes

Fue una premonición del duro regreso que le esperaba a Palatsi. Empezando por el saque de esquina que cabeceó Rodas a la red. De arriba a abajo, como mandan los cánones. La pelota salió del pie del fenomenal Kawaya, un futbolista de paso por la Segunda División B que asombra a cada regate, a cada zancada. Porque el duelo navegaba con el paso atrás de la Cultural para ganar fiabilidad defensiva ante los escasos escarceos burgaleses, que sigue sin sacar tajada de Toché. Más presente resulta Juanma, generador de la ocasión más peligrosa desbaratada por la zaga evitando un segundo remate cerca de la portería.

Nadaba y guardaba la ropa la escuadra local hasta que Kawaya se inventó una de las acciones del año que secundaron Dioni y Luque con el pase y un tiro seco y colocado que marcó la ruptura del choque. El Burgos buscó con pocas ideas meterse en el partido, con un centro chut no desvíado como mejor argumento, a pesar de la sucesiva entrada en el campo de sus delanteros de recámara. Y mientras bajaban las revoluciones de Kawaya y Roberto Carlos se presentaba en casa en condición de extremo, Aira manejaba los tiempos para la puntilla. Dani Pichín facturó su primer gol de blanco y, en pleno jolgorio general, brindó a Dioni su tanto de rigor, acciones que nacieron del pie de Julián Luque, el otro gran triunfador. Y para que nada se saliera del guión, Leandro sumándose a la fiesta. Una revancha a pedir de boca.

CULTURAL 4: Leandro; Aitor, Rodas (Virgil, 80'), Iván González, Castañeda; Alfonso, Sergio Marcos; Kawaya (Dani Pichín, 74'), Luque, Gudiño (Roberto Carlos, 64'); Dioni.

BURGOS CF 0: Palatsi; Goti, Carlos Martínez, Undabarrena, Córdoba, Rául; Indiano (Santos, 56'), Borja Sánchez, Pisculichi (Andrés, 74'); Juanma y Toché (Wilson, 69').

ÁRBITRO: Pastoriza Iglesias (Galicia). Amonestó a Rodas y a Aitor por la Cultural y a Indiano, Undabarrena y Borja Sánchez por el Burgos.

GOLES: 1-0- Rodas (minuto 12), 2-0- Luque (minuto 40), 3-0- Dani Pichín (minuto 76), 4-0-Dioni (minuto 89).

INCIDENCIAS: Estadio Reino de León. 5805 espectadores, 200 de ellos llegados desde la localidad castellana.