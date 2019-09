Aliaga: "Subastas, no"

El gobierno de Aragón no quiere que se pierda el Gran Premio Moto GP y en ello trabaja, pero no a cualquier precio. El vicepresidente y consejero de industria, Arturo Aliaga, ha mandado un mensaje claro: "Subastas, no".

Por el momento no hay nada claro, ya que falta establecer cómo van a ser las rotaciones en los circuitos de la península ibérica. Aún así, una cosa está clara, el Gran Premio Aragón es el evento de mayor repercusión de Aragón y desde el gobierno no van a dejar de potenciar el circuito. "Este es el acontecimiento de mayor proyección internacional que tiene la comunidad.", asegura Aliaga. "Más de 300.000 espectadores a través de televisión, una gran repercusión. En diez años hemos pasado de ser reserva de Hungría a ser capaces de continuar otros diez. ".

Carmelo Ezpeleta, C.E.O. de Dorna , empresa organizadora del mundial de motociclismo califica el circuito de Alcañiz de "extraordinario. Está muy bien", afirma. " Ha sido nominado por el pádoc como mejor gran premio del año en un par de ocasiones y nosotros estamos muy contentos ", añade

Motorland genera un retorno de hasta 40 millones de euros si se tiene en cuenta la actividad a lo largo de todo el año. Por eso se apuesta por renovar el contrato antes de que finalice en el año 2021