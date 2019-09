El Gobierno vasco alerta de que la protección medioambiental de los Montes de Vitoria es "insuficiente"

Las actuales medidas de protección medioambiental "no llegan a proteger la riqueza naturalística que hay en los montes de Vitoria". Es la conclusión a la que ha llegado el departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco que a mediados del año pasado comenzó a estudiar la situación en los Montes de Vitoria.

Entre otros hallazgos, existen 67 humedales sin proteger de manera adecuada y ha aparecido flora en situación de amenaza. En declaraciones a la CADENA SER, la viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno, explica que hay "zonas muy importantes" que ahora mismo tienen una protección medioambiental "insuficiente".

El Gobierno vasco quiere corregir esta situación y en próximas fechas va a contactar con otras instituciones afectadas -la Diputación, las entidades locales y los ayuntamientos, entre ellos, el de Vitoria- para alcanzar un acuerdo que mejore la protección de los Montes de Vitoria.

En la actualidad, hay tan sólo 1.852 hectáreas declaradas como Zona de Especial Conservación (ZEC). "Hay zonas muy importantes para proteger que se quedan fuera", señala la viceconsejera. En especial, la parte occidental de los Montes de Vitoria. El Gobierno vasco no detalla todavía cuál es su propuesta de ampliación pero considera que las 13.632 hectáreas que en su día se propusieron para el Parque Natural son demasiadas e incluían "pastos y terrenos agrícolas que no necesitan de esa protección".

El Gobierno vasco no predefine ninguna de las herramientas de protección disponibles para mejorar la situación en los Montes de Vitoria. Podría ser, entre otras, un Parque Natural o una ampliación de la zona ZEC.

Polémica por el Parque Natural

El proyecto del Parque Natural es polémico. En 2014, el Ayuntamiento promovió la iniciativa pero el Gobierno vasco la desestimó por el rechazo de "juntas administrativas y propietarios de terrenos". Partidos y colectivos sociales denunciaron que detrás de la decisión también estaba la intención del Gobierno vasco de facilitar los pozos de fracking en Álava que promovía el propio Ejecutivo.

El nuevo equipo de Medio Ambiente en el Gobierno vasco no quiere que aquella bronca se repita y, por eso, no ha querido condicionar cuál será la medida de protección que se elija. "No queremos que los espacios naturales sean percibidos como espacios que limitan la actividad de los vecinos, lo que se pretende es proteger la naturaleza pero no impedir la vida de la gente", explica Elena Moreno. El Gobierno vasco quiere que esta iniciativa sea vista como "una oportunidad y no como una amenaza".

El Gobierno vasco quiere acordar las medidas, entre otros, con el Ayuntamiento de Vitoria donde, precisamente, trabajan ahora los responsables públicos que tumbaron el Parque Natural en 2014. Las entonces consejera y viceconsejera de Medio Ambiente, Ana Oregi y Amaia Barredo, son ahora concejalas de Territorio y Movilidad respectivamente. La que fuera presidenta de los concejos de Vitoria, Miren Fernández de Landa -una de las personas que más presionó contra el Parque Natural- es ahora concejala de Zona Rural en el Gobierno de Urtaran.

Gráfico publicado por el Ayuntamiento de Vitoria en 2014 cuando el Gobierno vasco rechazó el Parque Natural de los Montes de Vitoria / AYUNTAMIENTO DE VITORIA