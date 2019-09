No hubo manera (1-0)

La Real Balompédica Linense ha encajado este domingo su primera derrota de la temporada tras caer por la mínima en El Palmar de Sanlúcar de Barrameda en un partido en el que mereció más pero donde la mala fortuna de cara a la meta rival y el desacierto arbitral privaron a los de Jordi Roger de sumar algo positivo.

El choque, en un césped muy irregular, arrancó con dominio para los blanquinegros que pudieron abrir el marcador mediado el primer tiempo pero las tres ocasiones consecutivas que tuvieron los linenses en una misma jugada no entraron. Bien por la intervención de Isma Gil o por los fallos de Carrasco y Dopi que no acertaron con la meta contraria.

El Sanluqueño no daba excesivas señales de vida sobre el partido y hasta el 24' no se personó por el área de Javi Montoya en un centro de Luis Madrigal que aprovechó Nando Quesada para rematar de forma inapelable de cabeza estableciendo el 1-0. El gol dejó tocados a los de La Línea que no acabaron bien un primer tiempo en el que Javi Montoya tuvo que intervenir en dos ocasiones más para evitar el segundo.

Tras el paso por vestuarios el equipo se repuso y quiso llegar más sobre el área de un 'Atleti' al que no le iba mal el resultado. Todo pudo cambiar en el minuto 54 cuando una mano de Peli dentro del área tras un barullo fue señalada como falta fuera del mismo en una decisión controvertida que finalmente no acabó en penalti. Roger dio entrada a Koroma a falta de media hora y el equipo se quiso ir hacia arriba y lo logró, pero sin puntería.

A pesar de ello, la Balona acabó el partido en inferioridad numérica por una expulsión de Bandaogo que dejaba a los suyos con diez a quince del final. El equipo achuchó en los últimos minutos pero finalmente no pudo sacar nada positivo de una cita que, eso sí, deja el regusto amargo entre sus aficionados por la buena entrega de su plantilla.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO SANLUQUEÑO (1): Isma Gil; Luis Martínez, José, Peli, Nando Quesada (m.83, Güiza), Mario Abenza, Antonio Jesús, Luis Madrigal, Navas, Geijo (m.74, Guti), David Segura (m.66, Del Moral).

REAL BALOMPÉDICA LINENSE (0): Javi Montoya; Jordan, Carrasco, Fabrizio, Tomás, Tito Malagón (m.72, Forján), Manu Molina, Abdoul, Musa, Dopi, Kaya (m.60, Koroma).

ÁRBITRO: Conejero Sánchez (Colegio Extremeño). Amonestó por parte local a Peli, Geijo, Abenza, Luis Martínez y por parte visitante a Carrasco. Expulsó con roja directa al visitante Bandaogo en el minuto 76 con roja directa.

GOL: 1-0 (m.25, Nando).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la quinta jornada del Grupo IV de Segunda División B disputado en el Estadio El Palmar ante unos 1.200 espectadores.