La brecha se agranda

La Arandina se descuelga ya a cuatro puntos del play off. Los ribereños han visto como tras su obligada jornada de descanso sus rivales han seguido sumando puntos. Los blanquiazules, con 9 puntos de los 18 posibles hasta la fecha, son séptimos en la clasificación.

Esta jornada, el Zamora (16 puntos) se ha colocado líder a costa de un Salamanca B (15) que sufría la primera derrota del curso. Los charros, ahora segundos, están por delante del Burgos Promesas (14) que, con su goleada al Bupolsa, confirma los pronósticos de un proyecto que aspira a disputar los play off. El Numancia B (13) es cuarto. La Segoviana, reacciona y escala a la quinta plaza (12) y el Cristo Atlético adelanta (10) a los ribereños.

Este próximo fin de semana, la liga regresará a El Montecillo con un Arandina vs Tordesillas de urgencias para los ribereños, que no pueden permitirse más descuidos si quieren optar a la lucha por el play off.