Mercedes Fernández dimite como presidenta del PP de Asturias

Era cuestión de tiempo, habida cuenta de las irreconciliables diferencias y las recurrentes tensiones como algunos desencuentros públicos entre Cherines y la portavoz parlamentaria, y candidata en las últimas autonómicas, Teresa Mallada. Pero ha sido hoy, cuando Mercedes Fernández ha presentado su renuncia como presidenta regional del Partido Popular. Lo ha hecho ante el Comité Ejecutivo nacional que esta mañana ha presidido Pablo Casado.

Oficialmente es una salida de común acuerdo. Otros interpretan que se ha ido antes de que la echaran. Sea como sea Mercedes Fernández ha puesto su cargo a disposición del presidente del PP: "Puse el cargo a disposición del presidente Casado. Y a partir de ahí, yo estoy en este partido desde hace muchísimos años; siempre estuve donde los presidentes quisieron que estuviera. El presidente Rajoy siendo portavoz adjunta me mandó a Asturias a recomponer un PP asturiano que estaba exhausto, lo hice y en la actualidad he puesto el cargo a disposición del presidente Casado y no tengo más que decir.

Pero si ha dicho algo más, ha añadido: "Nuevo tiempos, nuevas etapas y nuevos equipos en Asturias". Y preguntada por los periodistas por su continuidad en el partido se ha mostrado ofendida. Ha contestado: "Por supuesto, me ofende. Naturalmente que sí".

Han sido 7 años al frente del PP asturiano, ha sido candidata al Principado en dos ocasiones y la decisión de Casado de prescindir de ella como candidata en las pasadas elecciones autonómicas fue un trago imposible de digerir para ella que públicamente mostró su malestar y protagonizó choques en público con la nueva cabeza visible del PP en Asturias, Teresa Mallada. La bicefalia ha durado apenas unos meses. En el comité de hoy Pablo Casado y Teodoro García Egea le han agardecido su trabajo y han asegurado que contarán con ella. El PP quedará en manos de una comisión directriva extraordinaria hasta el próximo congreso regional.