Anasagasti y Rodríguez debaten sobre la convocatoria electoral del 10-N

Iñaki Anasagasti y Tontxu Rodríguez debaten en la tertulia política de los lunes en 'La Ventana Euskadi' sobre el Día de la Memoria, que se celebra el 10 de Noviembre, y su coincidencia en fechas con la repetición de las elecciones generales del 10-N.

Iñaki Anasagasti y Tontxu Rodríguez opinan también sobre la decisión de EH Bildu de retirar la iniciativa que presentó el pasado viernes y que pretendía impedir actos electorales o visitas a Euskadi de dirigentes de PP, Ciudadanos y Vox, después de cosechar un rechazo unánime.

Anasagasti cree que Bildu "por lo menos ha rectificado y eso está bien y es de agradecer", pero cree que el problema de fondo obedece a una mentalidad no democrática porque "aún sabiendo que la gente del PP y de Ciudadanos vienen a provocar, no puedes prohibir la libre circulación ni hacer los actos que te da la gana; estamos en democracia y te guste o no, te aguantas". Anasagasti califica la propuesta de Bildu de "torpeza política inconmesurable" porque han puesto en bandeja que al día siguiente el PP, Ciudadanos o Vox hagan su particular campaña".

Rodríguez califica de "tontería absurda y antidemocrática" cualquier veto que se ponga y no sabe bien si la propuesta de Bildu es "por ser muy torpes o por tener muy mala leche", porque han favorecido la situación "y ahora mismo los máximos líderes de Vox, de Ciudadanos y del PP van a venir fijo a Bilbao, a San Sebastián y a Vitoria...y van a venir tres veces en 7 días de campaña".

Iñaki Anasagasti y Tontxu Rodríguez valoran las últimas encuestas pre-electorales que no predicen grandes cambios: con subida del PSOE, subida mayor del PP, desplome de Ciudadanos, ligera caída de Unidas Podemos y subida del PNV a 7 escaños.