"Los parques nacionales no son platós de cine ni parques temáticos"

El Gobierno de Canarias, en voz del consejero para la Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, es tajante en la idea de que "los parques nacionales de las Islas no son platós de cine ni parques temáticos". Reacciona así tras el paso atrás que ha dado la multinacional Disney de no grabar la película 'Los Eternos' de Marvel por no cumplir la normativa del Parque Nacional del Teide (Tenerife); concretamente la utilización de un dron.

Valbuena asegura que "no es la primera vez que se producen conflictos con las normativas de los parques" y recuerda que "existen una serie de valores que tenemos que proteger y recuperar". Por cierto que el consejero regional se ha formulado una pregunta tras conocer la decisión de Disney, "¿una productora sin la necesidad de un dron no puede hacer una producción cinematográfica cumpliendo el resto de normativas?".