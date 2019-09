Sabor agrio. Es la que se quedó en el vestuario del CD Tenerife tras la derrota encajada en el encuentro liguero ante el Fuenlabrada. Tras la sesión de recuperación de este lunes ha comparecido uno de los capitanes del conjunto blanquiazul. Aitor Sanz al igual que sus compañeros buscaban hacer un encuentro que agradara y confirmara las buenas sensaciones pues "queríamos acabar bien la semana de tres partidos y era el mejor momento para escalar en la clasificación y dar un paso adelante, pero se nos escapó. El equipo pecó de esa ansiedad de querer hacer bien las cosas que otros años quizás ha faltado, lo que nos llevó a estar algo más ansiosos e imprecisos. Tenemos que buscar el equilibrio para que cuando se vuelva a dar una situación así, poder sacarla adelante", explicó el madrileño.

Quiso el centrocampista blanquiazul eximir de toda responsabilidad a Figueroa Vázquez, colegiado que impartió justicia en el duelo al matizar que "no perdimos por el árbitro y debemos dejarlo claro, pero si nos desesperó un poco. Nos pitaba faltas que nos metía atrás y le decía que no parara tanto el juego porque ellos buscaban parar mucho la actividad en el verde. Pero son lances del juego y eso unido a que no sacamos nada positivo, nos llevó a desesperarnos en la fase final del partido aunque el colegiado no tuvo nada que ver en el resultado", explicó.

Por último y sobre el incidente protagonizado por su compañero Nahuel Leiva, Aitor Sanz quiso quitarle hierro al mismo pues "son cosas que quedan en el vestuario. Es un chico que viene con mucha hambre y ambición y a veces ocurren este tipo de cosas. Todos entendemos que a veces pueden pasar estas cosas y a todos nos ha pasado, por lo que no hay que darle más importancia", finalizó.