El secretario del pleno de Santa Cruz señala que Zambudio y Lazcano son ediles "no adscritos"

El secretario del pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha elaborado un informe en el que señala que los concejales Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano pasan a ser (tras su expulsion de Ciudadanos) concejales no adscritos. Así, pierden su pertenencia a un grupo político y no podran, por tanto, ostentar dedicación exclusiva ni parcial. Y aunque pueden cobrar dietas de asistencia a pleno o comision, no podrán recibir remuneración económica.

El informe será presentado al pleno del próximo viernes.