El Compos erosiona al Fabril

Paciencia, divina virtud. También para la SD Compostela, que volvió a madurar el partido hasta que cayó del lado de los de Yago Iglesias por su propio peso. Los locales erosionaron y desgastaron al filial del Deportivo hasta que le pudieron asestar el golpe de gracia.

El Compos cuenta por victorias sus partidos en el Vero Boquete. Suman de tres en tres los santiagueses en San Lázaro, que todavía no han encontrado un rival que les tosa en su feudo. Ni Somozas, ni Barco, ni Fabril fueron capaces de anotar un gol. Aunque los coruñeses sí que exigieron la mejor versión de Pato Guillén.

No decepcionó a nadie un partido marcado en rojo en el calendario. Un duelo de poder a poder entre dos equipos que no escatiman a la hora de buscar la victoria. Y en los banquillos, dos maestros ajedrecistas. Yago Iglesias ganó la partida a Luisito, aunque tuvo que esperar al último cuarto de hora para darle el jaque mate.

Antes, hubo tiempo para ver varios partidos en uno: la igualdad en los primeros minutos en los que, si acaso, el Fabril estuvo más estirado que el Compos; el dominio de los locales durante casi toda la primera mitad; la gran reacción de los deportivistas en la reanudación; y la ruptura del partido que benefició a los santiagueses.

Miki Villar fue el hilo conductor de todas las jugadas de peligro de la SD Compostela. Nadie pudo parar al 7 local, que tuvo en sus botas la mejor ocasión de la primera parte. Corría la media hora de juego cuando se plantó en el área y superó a Álex Cobo con un disparo cruzado, que se acabó estrellando en la madera. Pudo haber levantado la cabeza y haber apostado por habilitar a Brais, que entraba solo. Pero el Depor se quedó con el susto en el cuerpo. Antes había podido hacer el primero Josiño con un disparo que se marchó alto, y después Miki tuvo otra internada en el área, bien resuelta por Cobo.

El paso por los vestuarios le sentó mejor al Fabril que al Compos. Luisito modificó sus piezas, anuló las conexiones de Jimmy y de Saro con sus compañeros, y el combinado local se perdió en la telaraña del centro del campo de los coruñeses. Se creció el filial del Depor, que pudo castigar un par de imprecisiones defensivas de los compostelanos, pero ahí emergió la figura de Pato, para desesperar a Mosquera y Pedro.

El guardameta del Compos se agigantó y salvó las ocasiones deportivistas, también en un uno contra uno que pudo haber sido penalti, pero que no decretó el colegiado. Era el minuto 65 y ahí cambió el partido.

Cambió porque lo supo leer Yago Iglesias, dando entrada a Hugo Sanmartín, que se estrenó tras varios partidos en el dique seco por lesión. Comenzó jugando por fuera, pero tan pronto como se fue hacia el centro, derribó el muro del Fabril, un equipo hasta ahora imbatido.

Sanmartín se inventó un pase delicioso para la carrera, una más, del inagotable Miki, que superó una y otra vez a Vila. El extremo se fue hasta la línea de fondo y puso el pase de la muerte que no desaprovechó Brais Abelenda. Rugió San Lázaro y se resquebrajó la resistencia coruñesa.

El Fabril no pudo reaccionar. Baleato entró para dar consistencia en el centro del campo, y no volvió a haber noticias del Fabril en ataque. El Compos había madurado el partido y aprendió a gestionarlo y no perderlo, un síntoma más de la evolución y del progreso del equipo, si se compara con temporadas anteriores. Ya en el ocaso, sentenció Josiño, para redondear una gran tarde de fútbol en San Lázaro.

Gandoy y Mujaid, titulares

Apenas 24 horas después de haber debutado con el primer equipo, Yago Gandoy fue titular con el Fabril y disputó los 90 minutos en el Vero Boquete. También jugó el partido completo Mujaid, que aunque no jugó en el Carranza contra el Cádiz, sí que entró en la lista de Anquela. Los dos fueron llamados por Luisito pese a su largo viaje en autobús desde Andalucía. En la previa, no figuraban en la lista de convocados.

El Compos se reencontró con la victoria, con la fórmula habitual en San Lázaro. Buen fútbol y paciencia, para acabar sometiendo, en este caso, a uno de los grandes favoritos para proclamarse campeón en el Grupo I de la Tercera División.

FICHA TÉCNICA:

2- SD Compostela: Pato; Saro, Álvaro Casas, Soto, Jimmy; Samu (Baleato, m.73), Pablo Antas; Miki, Josiño, Gabri Palmás (Hugo Sanmartín, m.64); y Brais Abelenda (Rodri Alonso, m.88).

0- RCD Fabril: Álex Cobo; Valín, Bourdal, Mujaid, Martí Vila; Gandoy, Kanouté (Mosquera, m.73); David Sánchez (Aarón, m.30), Villares, Pedro (Jawed, m.65); y Mario Losada.

Goles: 1-0: Brais Abelenda, min.68; 2-0: Josiño, min.92.

Árbitro: López Fernández, comité lucense. Amonestó a Josiño, Hugo Sanmartín y Rodri Alonso, por los locales; y a Kanouté, por los visitantes.

Incidencias: Estadio Verónica Boquete de San Lázaro (Santiago). Partido de la quinta jornada de liga del grupo 1 de la Tercera División disputado ante 1.300 espectadores. Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio por Daniel Mella Nodar.