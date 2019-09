El Santiago Futsal inició el campeonato de liga mostrándose como un equipo todavía por hacer. Al igual que ocurriera el pasado curso, los santiagueses mostraron los defectos propios de su bisoñez y pagaron caros los errores cometidos ante el Alzira que se llevó los puntos de su visita a Santa Isabel.

Cierto es que para el duelo inaugural faltaban dos jugadores llamados a ser importantes, como Jesús Gambín e Iván Beltrán, lesionados. También que el rival era un recién ascendido que en la primera jornada había caído goleado en su pista por el Elche.

Las pérdidas en salida fueron un suplicio para los de David Rial, que sufrió desde una cabina de prensa su partido de sanción y lo que veía unos metros más abajo. Pese al buen debut, con gol incluído, de Peerapat, el Santiago acabó pagando sus pecados de juventud.

Primero fue Gabri Pastor el que igualaba, y luego Xusi el que adelantaba a los azulones. Peerapat tuvo un diez metros antes del descanso, pero su disparo flojo no encontró portería y así se llegaría al descanso.

En la reanudación. rápidamente el Alzira puso tierra de por medio con el 1-3 de Pau. El Santiago Futsal fue a por todas y se volcó sobre la mitad de cancha visitante. Una buena jugada de Domingos Xabier dio pie al segundo tanto de Peerapat, y cuando Santa Isabel se ilusionaba con la remontada, llegó la expulsión de Pirata. El jugador del Santiago fue objeto de falta. Los árbitros no la señalaron, y la airada protesta del jugador gallego, le costó la segunda amarilla y dejar a su equipo en inferioridad. Esta circunstancia fue aprovechada por el Alzira, que puso el 2-4 con un gol de Ara que liquidó el partido.

Sala de prensa

Al finalizar el encuentro, el entrenador visitante Braulio Correal admitió el condicionante de la expulsión al señalar que “fue un punto de inflexión, a partir de ahí hemos abierto brecha. De todas formas, valoramos los tres puntos de forma muy positiva ”

David Rial, entrenador del Santiago, comentó que “sufrimos un poco los nervios del inicio y aun así conseguimos ponernos por delante. Hemos hecho minutos de mucho nivel, pero nuestra progresión se ha visto cortada en algunos tramos por decisiones arbitrales. Primero la falta del doble penalti en la que no empatizan con Peerapat, que no entiende el idioma y pudiendo disparar más cerca ni siquiera dejan al capitán hablar con los árbitros. Por supuesto la expulsión, que viene de dos amarillas muy discutibles a mi modo de ver. Pese al resultado estoy contento, sabíamos que hoy no íbamos a dar nuestra mejor versión. Ahora nosotros tenemos que seguir trabajando, el lunes volvemos con la mente puesta en Talavera.”

Empate del Noia ante el Betis

Lo que a priori pueda parecer un buen resultado ante el todopoderoso Betis, supo a poco al Noia Portus Apostoli por lo visto durante el partido. Los de Marlon Velasco fueron por delante en el marcador en dos ocasiones y, lo más doloroso, vieron como Ivi les hacía el gol del empate en el último suspiro del partido. Porto había abierto el marcador poco antes del descanso para los noieses, el Betis no pudo igualar hasta medio el segundo acto. Pablo Salado hizo el 2-1 a tres del final, pero cuando quedaban un puñado de segundos, el Betis logró el empate y dejó un sabor agridulce en el Agustín Mourís.