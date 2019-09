En la educación pública del reino hay hoy casi 1000 profesores menos que hace 10 años. Es decir, uno de cada cinco ha sido guillotinado por la cuchilla de la eficiencia, la gestión, la racionalización del gasto y demás metáforas de lo que es simple y llanamente el recorte de la Escuela Pública. En el mismo periodo de tiempo, el dinero destinado a la escuela privada a través de los conciertos no ha parado de crecer. La puñalada se ha maquillado con el tajo lento pero inexorable de las plantillas de profesores, la reducción del dinero destinado a becas y ayudas y con el incremento de las tasas universitarias que ha sacado de las aulas a miles de jóvenes cuyas familias simple y llanamente no pueden pagar ni un grado, ni un master ni un Erasmus. El quilombo en el instituto de Valencia de Don Juan es la prueba del algodón de una política educativa basada en la cirugía llevada al extremo, donde al cirujano se le ha ido la mano, pero si uno se da una vuelta por todos los centros del reino encontrará mutilaciones anuales en profesorado y medios aplicadas con una tenacidad encomiable, como si los mandarines del ramo estuvieran en una carrera permanente por conservar su despacho o medrar en la pirámide de los genuflexos con gran complemento de destino.

Si somos sinceros hay que añadir rápidamente que esta demolición se ha llevado a cabo de un modo tan pacífico también por el silencio de los padres, la impotencia de unos sindicatos funcionariales y la pasividad de los docentes que han/hemos acabado recluidos en el andamio de la tiza y el encerado, como si aquello no fuera con nosotros.

Así las cosas, una semana después de que haya explotado la bomba coyantina y los padres hayan dicho hasta aquí hemos llegado, nadie ha escuchado ni una palabra de la Consejera Lucas ni del Director Provincial del ramo. No están acostumbrados a dar explicaciones. No tienen relato. Y en el mundo moderno no se puede andar sin relato.

Por lo menos le podían haber preguntado a Ulibarri, que dijo ante su señoría que no conoce a nadie ni en la Púnica, ni en la Gürtel, ni en la Enredadera. Esa es la idea, no hace falta la verdad, ni la vergüenza, pero sin relato no vas a ninguna parte.