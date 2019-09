100 días de un "gobierno singular"

José Luís Martínez-Almeida y Begoña Villacís han hecho balance de sus primeros 100 días al frente del Ayuntamiento. Tres meses de un gobierno bicolor que la vicealcaldesa ha definido como "singular" pero que ha dado buenos resultados. Según Almeida y Villacís estamos en la antesala de cuatro años de trabajo muy duro que vaticinan "el mejor de los gobiernos posibles".

Almeida ha asegurado que aunque haya habido discrepancias, porque son dos partidos diferentes, no ha habido fricciones, tampoco respecto a Madrid Central, que en cumplimiento del pacto de ambos partidos no se revertirá. El alcalde ha insistido en que prácticamente ya está finalizada la redacción de un plan contra la contaminación y por la mejora de la movilidad, cuyas líneas de actuación afectarán a toda la ciudad y no solo al distrito de Centro. Son cerca de doscientas medidas, algunas pendintes de evaluación y que afectarán a toda la ciudad porque , según ha dicho, "Madrid Central" ya esta´superado.

Durante el acto, Almeida y Villacís han recordado algunos de los logros conseguidos en estos 100 días de Gobierno. En materia urbanística, por ejemplo, han destacado el desbloqueo de la operación urbanística Madrid Nuevo Norte o haber retomado la planificación de más de 55.000 viviendas dentro de los Planes de Desarrollo del Sureste.

Entre las prioridades, el equipo de gobierno señala la limpieza de la ciudad. "Madrid no está lo limpia que debería estar" ha reconocido el alcalde. Además de la incorportación de 500 personas más al servicio de y el refuerzo de los baldeados, Almeida y Villacís se han comprometido a tomar las medidas necesarias para llegar a los estándares mínimos de limpieza.