Un fallo eléctrico tumba el sistema informático del Hospital Universitario de Móstoles durante más de cinco horas

La incidencia comenzó en torno a las cuatro y media de la tarde del viernes con un corte en el suministro eléctrico, que provocó a su vez el colapso del sistema informático del centro. Fuentes de la dirección del Hospital Universitario de Móstoles achacan el fallo a un problema en sus propias instalaciones y descartan un origen externo.

La Gerencia reconoce que el incidente obligó a cancelar 27 exploraciones diagnósticas previstas para esa tarde, como endoscopias o resonancias magnéticas, que ahora se están reubicando. Ese apagón digital no afectó a los quirófanos, la zona más sensible del complejo, pero sí a otros servicios, según los propios trabajadores. “No se podía acceder ni a los historiales clínicos, ni a los tratamientos, ni siquiera a las dietas que tenían asignados los pacientes”, asegura Rafael Rubio, delegado del sindicato MATS.

Eso, según explica, se tradujo en aglomeraciones en Urgencias, pero también en planta y hasta en cocina. “No podíamos mirar qué analíticas habían pedido los médicos. Había que ir paciente por paciente y consultar al doctor para que nos diera cada instrucción por escrito”, insiste. Mayte Rubio, trabajadora de la cocina -comparte apellido con el delegado de MATS por pura coincidencia-, describe la situación como “un desastre de escándalo”. Asegura que tuvieron que subir planta por planta -y el hospital tiene siete-; y habitación por habitación para saber qué dieta tenía asignada cada enfermo.

Aún no se ha localizado el origen de los cortes en el suministro que, de forma repetida, viene sufriendo el complejo, inaugurado en 1983 y que atiende a una población de unos 155.000 habitantes. La Gerencia insiste en que los técnicos siguen buscando el punto exacto de la red que trae de cabeza al Hospital Universitario de Móstoles. "Solo en el servicio de Radiodiagnóstico, insiste Rafael Rubio, se pueden llegar a registrar hasta seis apagones en un solo día".