Este fin de semana disfrutábamos todos de una Calle Mayor repleta de vehículos que nos hacen pensar en un futuro mejor para el planeta gracias a la segunda feria de la movilidad MOVISOP.

Hemos visto coches, motos, bicicletas, patines, camiones etc. Algunos de ellos son presente, como los coches, patines o bicicletas eléctricas pero otros como camiones o motos aún no lo son. Está claro que esto en un futuro no muy lejano todo esto se multiplicara de manera importante. El cambio climático nos obliga poco a poco a cambiar nuestra forma de vivir y pensar. El transporte eléctrico, no contaminante, está aquí y debemos comenzar cuanto antes.

Y para ello son muy importantes los precios. Hoy por hoy son vehículos caros para los bolsillos normales del trabajador. Y no digamos para el empresario que habrá de invertir en cambiar su flota de vehículos viejos por eléctricos. Todo ello con autonomías de uso aún reducido en kilómetros o baterías. Hemos visto este fin de semana vehículos que ya tienen una autonomía de unos 400 kilómetros sin repostar pero su coste está cercano a los 100 000 euros.

Y aún nos queda trabajar en cuestiones como los puntos de recarga, la financiación o la adaptación en las ciudades. En otros sitios ya existen esos planes para regular por dónde deben ir quienes vayan en bici o en patines eléctricos. En la nuestra eso aún no está claro.

En la Calle Mayor y en las calles peatonales es cada vez más normal que los peatones se vean atacados mientras pasean, van al trabajo, van de compras o pasean con sus niños. Son un peligro ese patinete o esa bici a toda velocidad haciendo sonar las alcantarillas e intimidando al transeúnte. Quienes lo oyen a tiempo varían su rumbo pero sino les oyes te arriesgas a que te lleve por delante.

Por todo ello mientras nuestro mundo se va adecuando a los nuevos vehículos no contaminantes lo que urge es una normativa de circulación en las ciudades. ¿Los patinetes eléctricos pueden o no pueden ir por las calles? ¿Y a qué velocidad? ¿Y por qué calles pueden y por cuáles no? Y lo mismo para las bicicletas en una ciudad donde el carril bici que se hizo apenas se utiliza y urge una nueva ordenación.

No creo que sea tan difícil que, quienes mandan, determinen con claridad qué se puede hacer y qué no se puede hacer. No tiene que ser tan difícil regularlo y que convivamos todos sabiendo lo que está bien y lo que está mal.