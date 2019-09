"Orbovic no viene dar descanso a Rodrigo"

Milos Olrbovic ha sido presentado en el Polideportivo Artaleku como nuevo jugador del Bidasoa-Irun. Ha sido el presidente, Gurutz Aguinagalde, quien ha hecho de maestro de cereminias.

-Muchas opciones. "Mirar hemos mirado mucho por encima de 30, y negociar una docena y es de los primeros que miramos, porque es una de las primeras opciones en un puesto tan complicado como es el lateral derecho. Tenía que entrar dentro de los parámetros del club, y tenía que tener la calidad suficiente como para que jugase. Y los laterales izquierdos que estaban en Champions se nos iban de precio".

-No es sólo un recambio. "Milos viene a ser un jugador importante, tiene mucha experiencia ha jugado máxima competición continental, viene no solo a quitar minutos de juego a Rodrigo, sino a ser importante".

-Completo. "Es un jugador completo en todas las facetas, defiende y ataca, lanza y hace jugar, no es un 10 en nada, pero si puede aportar en todos los aspectos el juego con más de un 7".

Después, también habló el gran protagonista, Milos Orbovic.

-Vivió la Champions desde la grada. "Fue una gran experiencia es un un club increíble estar en la Champions es un buen paso y voy a intentar darlo todo. Fue perfecto para mi. Tantos mis compañeros como el entrenador estuvieron muy bien, me siento muy bien acogido por todo el club".

-Cómodo. "Me gusta este estilo de balonmano paciente y las veces que he entrenado con ellos me he sentido muy a gusto".

-Ambientazo en Artaleku. "Fue espectacular y disfrute mucho con todo lo que hizo la gente defendiendo a su equipo, lo que vi fue impresionante, me sentí uno más con la afición y me pareció una pasada".