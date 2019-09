Es la hora de los cambios

Ha llegado la hora de las rotaciones en la Real Sociedad. Después de varias jornadas en las que Imanol Alguacil ha mantenido una base más o menos reconocible en su alineación titular, al entrenador oriotarra no le queda más remedio que tirar del fondo de armario de su plantilla para poder afrontar con garantías la exigente semana que se le presenta, con la visita del Alavés al 'Reale Arena' y el partido del domingo en el Sánchez Pizjuan contra el Sevilla. Si el técnico realista no quiere quemar algunas de sus armas, tendrá que optar por hacer cambios sustanciales en su once inicial, sin que ello suponga necesariamente un cambio en la forma de plantear los partidos que tan buenos resultados le ha dado hasta ahora.

Por el momento, Moyá, Zaldúa, Mikel Merino, Zubeldia, Odegaard y Mikel Oyarzabal han sido piezas inamovibles en sus alineaciones. Alguno de esos jugadores va a tener que descansar de forma obligatoria en el partido de entre semana contra el equipo vitoriano. Pero todos de golpe no lo van a poder hacer, porque sería cambiar de forma radical la fisionomía casi por completo de esta Real. Habrá que ver si Alguacil aprovecha la semana con dos partidos para dar la alternativa en la portería a Alex Remiro, que todavía no ha disputado ningún minuto por las buenas prestaciones ofrecidas hasta ahora por Moyá. En defensa, a Alguacil no le va a quedar más remedio que dar descanso a Zaldúa si no quiere se rompa a las primeras de cambio. El donostiarra terminó acalambrado el partido de Cornellá y está pidiendo a gritos un pequeño descanso. Lo normal es que no jugara el jueves contra el Alavés, por lo que la posibilidad de que Aritz Elustondo sea lateral derecho y que Robin Le Normand recupere su sitio en el eje de la zaga gana muchos enteros. Porque Andoni Gorosabel no ha ido convocado en los últimos partidos y apenas cuenta para Imanol.

En el centro de campo es donde más delicado lo tiene para hacer cambios. La columna vertebral forma por Zubeldia, Merino y Odegaard funciona a las mil maravillas. Zubeldia lo ha jugado todo y puede que rote en la jornada inter semanal, en favor de Ander Guevara que puede tener su primera gran oportunidad esta temporada. A partir de ahí, la salida de Merino del campo contra el Espanyol antes de tiempo le hace ser candidato a repetir en el once, aunque luego le puede tocar descansar en Sevilla. Odegaard es otro jugador que lo ha disputado todo hasta ahora, pero también necesita descansar. Quizá sea el momento introduciendo en su lugar al experimentado David Zurutuza, que siempre aporta cuando juega. Eso sí, nada tiene que ver con el noruego en su forma de juego, así que habrá que ver cómo se adapta la Real a jugar sin un jugador como el noruego, que está siendo un factor diferencial. Sangalli también aparece como alternativa en la medular, quedando descartado Rubén Pardo.

Y en ataque, Mikel Oyarzabal es el único que lo ha jugado todo. Willian José ya fue suplente contra el Atlético y el último partido fue sustituido a la hora de juego, por lo que está en disposición de repetir como titular. Aunque la rápida adaptación de Alexcander Isak hace estar más tranquilo a Imanol con esta posición. Ambos marcaron en la última jornada. La duda es saber cuando descansará Oyarzabal, para dejarle su sitio a Ander Barrenetxea, que va a tener una nueva oportunidad esta semana. Y en la banda derecha, Portu le ha adelantado a Januzaj, pero el murciano está tocado y puede ser reservado por precaución. Januzaj, que ya se quedó en la grada contra el Espanyol, puede volver a escena y recuperar el terreno perdido.