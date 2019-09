Rubi: "Me gustaría controlar más los partidos"

La quinta jornada de liga vuelve a ser una reválida para el Betis que necesita ganar y convencer al Levante para que la figura esencialmente del entrenador no se deteriore a las primeras de cambio en esta temporada recién iniciada. Para Rubi hay algunas claves importantes que llevarían a mejorar el rendimiento. "En general me gustaría controlar más los partidos, ya que por expulsiones o porque no hemos estado bien nos está costando", ha señalado el técnico verdiblanco que incide enn que hay que saber elegir cuando se arriesga el balón desde atrás. “En ataque tenemos que saber cuando tenemos que jugar desde atrás y los momentos en los que no puede ser, pero es que queremos iniciar desde atrás" afirma Rubi que quiere tener la posesión de balón. "Al final siempre es lo mismo, cuanto más tengas la pelota mejor y frente a Osasuna nos costó". El propio técnico bético confirmó las ausencias de Fekir y Sidnei para el partido. "Es un gran jugador pero no es una excusa. Perdemos juego entre líneas y gol pero saldrá uno al cien por cien y lo hará bien" concluyó.

