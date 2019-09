La plataforma de afectados por TEA denuncia descoordinación entre las consellerias de Educación e Igualtat

La plataforma de defensa de los afectados con trastorno del espectro autista, TEA, lamenta la descoordinación del gobierno valenciano que presume de inclusión pero sin aportar los recursos suficientes e incluso con evidentes desajustes entre departamentos.

Ponen como ejemplo el caso de un joven, recién llegado al instituto en un pueblo de la provincia de Valencia (Óscar), cuyo caso acabó en los tribunales que reconocieron que la Generalitat no le estaba tratando como debía, y al que ahora no permiten que esté con él su asistente personal alegando que en el centro al que acude hay recursos suficientes. Lo que según la plataforma es falso. Es más, explica Alejandro Amblar presidente de la plataforma, que otros centros también públicos sí que permiten la presencia de esos asistentes. Figura de la que presume la conselleria de igualdad pero que no regula la de educación.

Amblar afirma que esa figura ahorraría muchos problemas en los centros pero que esa descoordinación provoca que sean muchos quienes siquiera se atrevan a pedirla. El viernes (que volverán a concentrarse ante la Generalitat como cada último viernes de mes), lo avanza la SER, la plataforma mantendrá una reunión con el Síndic de Greuges.

Le entregarán un escrito con todas sus reclamaciones y que básicamente pivotan sobre el eje de la falta de inversión. La situación es tal que hay decenas de casos de familias que renuncian a la tutela de sus hijos afectados con TEA para que la asuma la Generalitat. Es el único camino para que reciban los recursos que necesitan de forma rápida.

Sin embargo, fuentes de la Conselleria de Igualdad afirman desconocer que se produzcan tantas renuncias a la patria potestad. Las mismas fuentes explican que Igualdad y Educación trabajan en la creación del "asistente terapeútico recuperador infantil". Una figura que busca dar respuesta a casos como el de Óscar.