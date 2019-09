Acaip denuncia una nueva agresión en la prisión de Picassent

El sindicato de prisiones Acaip pide el "traslado urgente" de la interna que este domingo clavó un bolígrafo a una funcionaria en la cárcel de Picassent. Consideran que esta prisión no reúne las condiciones de seguridad suficientes para albergar a este tipo de presos y piden que se traslade a un centro en el que los internos más peligrosos no tengan contacto con los funcionarios.

La agresión ocurrió este domingo por la mañana, cuando dos funcionarias tuvieron que intervenir en una pelea entre dos internas. Durante esa intervención, una de las presas, que ya había protagonizado más actos violentos, acabó clavando un bolígrafo a una de las trabajadoras de la prisión y le provocó un agujero en la mano. También golpeó a la otra funcionaria y le rompió la muñeca.

Acaip y el resto de sindicatos penitenciarios vienen demandando hace tiempo

que en cada uno de los centros penitenciarios debe haber un equipo de

funcionarios especialmente formado y entrenado para hacer frente a este

tipo de situaciones. Denuncian que no se adoptan "medidas para reforzar su seguridad" y no se les otorga la condición de agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Como protesta a la falta de seguridad en las prisiones, los funcionarios de Acaip no acudirán este martes a la celebración del día de la patrona de Instituciones Penitenciarias porque no tienen "nada que celebrar".