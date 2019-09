¿Cómo sería el combate de las luces de Navidad entre Vigo y Madrid?

Cuando Abel Caballero anunció la pasada Navidad que Vigo sería la ciudad de la música y la luz era un aviso a navegantes. Málaga y Madrid se disputaban siempre el título lúminico-navideño con ese derbi entre la señorial y malagueña Calle Larios y la histórica y central Gran Vía capitalina. Pero no se esperaba que emergiese, cual equipo revelación, la ciudad de Vigo. Se les fundieron los plomos cuando escucharon que Caballero subía su apuesta a más de nueve millones de leds invadiendo buena parte de la ciudad de Vigo; fue casi un jaque mate. Pero la ambición de la Navidad viguesa fue a más y, lejos de preocuparse de Málaga o Madrid, Vigo se preparó para aguantarle la mirada del tigre navideña a Nueva York o a París. De Blasio y Anne Hidalgo en el punto de mira de Caballero. Vigo quería ser la auténtica ciudad de las luces y Porta do Sol se engalanaba para intimimdar y amedrentar al Rockefeller Center. Vigo "lo petó" como predijo su alcalde y ahora tocaba defender el título de vigente campeón para esta Navidad 2019.

Cuando este fin de semana el alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez-Almeida se encontró con Abel Caballero no hablaron del Atlético-Celta, no. Y eso que uno es colchonero reconocido y otro celtista confeso. Se vino arriba Martínez-Almeida y decidió sacar un tema que, como en el Oeste, algunos le habrían recomendado: yo de usted no lo haría forastero. Decidió sacarle a alcalde de Vigo el tema de las luces de Navidad. Martínez-Almeida decidió probar a ver si pillaba a Caballero con la guardia baja y le espetó que este año las luces de Navidad de Madrid van a ser mejores que las de Vigo. El alcalde vigués le contestó que eso es imposible y ya le anunció que Vigo va a disputar las Series Mundiales contra Nueva York. Y es que para Caballero disputar el Campeonato de España lumínico-navideño ya se nos queda muy pequeño. Ya no estamos para ligas domésticas y pensamos, como el Real Madrid, que queremos un puesto en la Conferencia Oeste.

Entre risas, ambos regidores se saludaron, se retaron y se emplazaron a ver quién realmente consigue vencer el combate de las luces de Navidad. Lo que no sabía Martínez-Almeida es que el alcalde de Vigo juega con ventaja. Subió su apuesta a 10 millones de leds, pondrá una noria de 62 metros, hará que el árbol de Navidad sea todavía más grande y habrá una presentación que ya le gustaría a Bill de Blasio poder hacer en la Gran Manzana. En el maquinillo imaginario del Hoy por Hoy Vigo hemos recreado el combate de las luces navideñas; un duelo pugilístico entre Martínez-Almeida y Caballero. ¿Quién ganará la batalla de las luces?