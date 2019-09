CHA, con la vista puesta en las urnas del 10 de noviembre

Los partidos políticos aragoneses empiezan a mover ficha para las próximas elecciones generales del 10 de noviembre. Es el caso de Chunta Aragonesista, que empieza este lunes, en la ejecutiva, el debate sobre si se presenta a los comiciones de noviembre. El presidente de la formación, José Luis Soro, en La Rebotica de Radio Zaragoza, ha asegurado que todo apunta que sí.

"Mucha gente que no pudo votar a CHA porque no nos presentamos [en abril], ahora mismo quiere votar a CHA o mucha gente que no habría votado a CHA ahora sí que votaría", ha señalado José Luis Soro. "Es recuperar el voto de la ilusión y tenemos que conseguir que la gente no solo vaya a votar por obligación y responsabilidad ciudadana, por sentido democrático" sino que "es bueno que la gente vaya a votar con ilusión y recuperar la confianza en el sistema".

Preguntado por el anuncio de Teruel Existe de concurrir a las próximas generales, Soro manifiesta su "máximo respeto, igual que estoy convencido que todo el mundo va a respetar las decisiones que tomamos en Chunta Aragonesista".