El circo con animales ofrece su espectáculo en las Fiestas del Pilar

Las Fiestas del Pilar sí contarán con el espectáculo del circo con animales de PLaza Imperial. La juez que instruye el contencioso administrativo interpuesto por los promotores ha determinado como medidas cautelares el inicio de la actividad y pide el ayuntamiento que conceda la licencia con la mayor brevedad posible.

Finalmente, los promotores de Zoorprendente han conseguido su objetivo, y de forma cautelar siguen adelante con la instalación de la carpa y la puesta en marcha del espectáculo.

El grupo municipal de Podemos,- que ya anuncia medidas de protesta-, denunció la puesta en marcha de un circo con animales, un espectáculo no permitido en Aragón sobre el que el ayuntamiento no tiene competencia. Ahora debe tramitar la licencia de actividad y de momento, se cierra la polémica. La empresa no va a exigir compensación alguna por el retraso en su puesta en marcha

El ayuntamiento no va a recurrir la decisión. El circo comenzará sus funciones el día 4 de octubre