Unicaja Costa de Almería gana la Copa de Andalucía

Salida del Moisés Ruiz a las dos de la tarde, llegada a la localidad malagueña sede de la Copa de Andalucía, de larga tradición canterana y recientemente ascendida a Superliga 2, y a la pista a medirse al vencedor de la semifinal entre los locales del CV La Fuensanta Pizarra y Michelin MIntonette. Muy igualada, la eliminatoria cayó del lado de los almerienses en el tie-break, pero cobrándose la baja de Curro Sáez, que no pudo participar de la final ante un Unicaja Costa de Almería muy superior y que se tomó la cita como fase de su preparación. Es cierto que su rival no tuvo casi tiempo de descanso entre los dos partidos, pero el conjunto ahorrador no dejó que se notase el doble enfrentamiento con Melilla de viernes y sábado, así como el viaje en el mismo día, dando más minutos a Soriano y dejando que Ignacio Sánchez y Kukartsev no tuvieran mayor desgaste.

Fue el último choque en España antes de la Supercopa, el día 5 de octubre, puesto que esta semana se marcha a Lisboa para participar en un torneo internacional gracias a su colaboración con Benfica. En el palmarés copero queda también Hage, designado MVP de la final tras ser el máximo anotador con 14 puntos, seguido por Jorge Almansa con 11 y siendo opuesto gran parte del partido. Los porcentajes de acierto atacante fueron muy elevados en todos los jugadores, con Antonio Casimiro ‘Artés’ destacando en recepción al irse a un 85% de positiva y un 65% de perfecta. Dos saques directos firmaron Almansa y Kukartsev, y tres puntos de bloqueo cada uno anotaron Fran Iribarne y el propio Hage. Como laguna, el error en el tercer set, puesto que de los 17 puntos de Mintonette nada menos que 13 fueron regalados, si bien cabe tener en cuenta el contexto de partido prácticamente resuelto.

El primer set tuvo igualdad hasta el 4-4, desde el que un bloqueo ahorrador mandó con tranquilidad en el electrónico pese a los intentos de Mintonette de no verse muy

descolgado y mantener opciones de disputar un final apretado. Los saques de Hage y Fran Iribarne sirvieron para no dar esa opción y Manolo Berenguel dio descanso a Ignacio Sánchez y Pablo Kukartsev con un doble cambio que sostuvo el ritmo de los verdes hasta finiquitar la manga con 25-15. Con 7-4 se abrió una brecha que se fue incrementando poco a poco (12-8 y 15-9 con un ataque de Kukartsev antes de ser sustituido). La diferencia de categoría entre los dos rivales, Superliga y Superliga 2, se dejó notar en la presencia en la red, si bien Unicaja Costa de Almería buscó en mayor medida a sus puntas y ajustó varios aspectos.

El segundo set tuvo un inicio más rotundo por parte de los blanquiverdes, sobre todo en el brazo de Guilherme Hage, a la postre MVP de la Copa de Andalucía y máximo artillero del partido. El 5-1 fue seguido de una marcha similar a la acontecida en la primera manga, con 7-3 y 12-6, este último tanteo tras un ace de Jorge Almansa. A la actitud de Mintonette cabe un elogio, siempre dando la cara y jugando sus bazas (14-10), pese a la superioridad del saque y el ataque de Unicaja Costa de Almería (17-11). Las rachas de puntos llevaron a la recta final del set con ocho de ventaja para los de Manolo Berenguel, otra vez con Jorge Soriano en pista distribuyendo el juego y buscando alternativas en la posición de opuesto (20-12). Al término se llegó con otro 25-15 que confirmaba el papel de favorito del club verde.

El tercer set dio premio a la constancia de Mintonette, que incluso se puso por vez segunda por delante en el marcador tras el 0-1 inicial de partido (2-3). Unicaja Costa de Almería cogió de nuevo su ritmo de vuelo preparatorio y se adelantó con 5-6, a lo que ya siguió otra vez una marcha plácida, abocando a un desenlace rápido de la final. Así, subió el 13-8 y Jorge Almansa hizo con saque directo el 16-8, más un penalti de Baranov para acelerar hasta el 20-12. Se animó en esos compases el cuadro ‘visitante’, apoyado en errores de Unicaja Costa de Almería, con lo que logró maquillar algo más el marcador e incluso sumar más puntos que en las dos mangas anteriores, ya que la Copa de Andalucía fue real para los ‘locales’ en un triple bloqueo firmado por Hage y que supuso el 25-17. Extraordinario el ambiente en la grada, prácticamente llena, Pizarra y su club demostraron ser baluarte del vóley.

FICHA TÉCNICA

Unicaja Costa de Almería (3): Ignacio Sánchez (-), Guilherme Hage (14), Nick Amado (7), Pablo Kukartsev (6), Fran Iribarne (8) y Jean Pascal (7), más Antonio Casimiro ‘Artés’ (líbero). También jugaron Jorge Almansa (11), Baranov (6) y Jorge Soriano (-).

Michelin Mintonette (0): Juan Jesús del Águila (1), Juanma García (4), Alejandro del Águila (3), Manuel Villalobos (5), Ángel Rodríguez (5) y Jorge Anane (2), más José Ángel González (líbero). También jugaron Federico Ferrón (2), David Moya (1) y Javier Alemán (-).

Parciales: 25-15 (19’), 25-15 (21’) y 25-14 (19‘).

Árbitros: Antonio Correa (Huelva) y Francisco Javier Pedrosa (Almería).

Incidencias: Partido correspondiente a la final de la Copa de Andalucía 2019 disputdo en el Pabellón Dani Pacheco de Pizarra ante 400 espectadores. Ramón Sedeño, presidente de Unicaja Costa de Almería, y Jorge Almansa, capitán verde, entregaron una camiseta y un banderín del club al Ayuntamiento de Pizarra, recogido por su concejal de Deportes, Antonio Marín. Guilherme Hage ganó el trofeo al MVP de la final.