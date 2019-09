Al Gerente del Hospital no le convence la ubicación del búnker de radioterapia

El actual proyecto para la construcción de un búnker de radioterapia contempla su ubicación en el actual salón de actos del Hospital Doctor José Molina Orosa. "Esa ubicación a mí sinceramente no me convenció del todo, estos días decidiremos definitvamente qué es lo que queremos, junto con los afectados", explica el Gerente del Hospital. "Estoy hablando quizás de más, porque son cosas que tenemos que debatir y no está decidido, demoler y volver a construir es más caro que construir de nuevo" explica Aparicio.

"Es verdad que a lo mejor en otro suelo, dentro del recinto, podría haber problemas de cesión y de alargamiento del procedimiento, pero no demoler, sino respetar lo que hay y construir, siempre es mucho más sencillo que demoler esto y construir un edificio paralelo para albergar lo que hay aquí", explica Aparicio. "Es más sencillo técnicamente y también económicamente, quitando el tener que redactar un nuevo proyecto", añade. Con esto, el Gerente reconoce también que la redacción de un nuevo proyecto retrasaría la contrucción del búnker. En todo caso, el Gerente del Hospital Doctor José Molina Orosa insiste en que se trata tan solo de su opinión, "en los próximos días se verá, todavía no se ha decidido", concluye. Escucha la entrevista a José Luis Aparicio aquí:

Para el Gerente del Hospital, el retraso en la construcción del búnker no está en la cesión de suelo, sino en el retraso en sacar el proyecto a contratación

La Presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, aseguró hace unos días que el anterior gobierno no cedió el suelo para la construcción del búnker de radioterapia. "En cuanto a la cesión del suelo, que no se ha hecho, como todo aquí, intentaremos clarificar, formalizar y llegar a acuerdos para no tener ningún problema urbanístico, ni económico, en el presente y en el futuro", explicó la Presidenta. Para el Gerente del Hospital, "el tema del suelo ahora mismo no es crítico, lo que ha retrasado el proyecto actual no ha sido un problema del suelo, el problema es que el proyecto llegó a contratación en junio, hace dos meses, después de dos años que fue prometido", explica el Gerente. Aparicio añade también que tiene "indicaciones claras del PSOE de que uno de los proyectos que tiene que salir sí o sí es el bunker de radioterapia", explica.