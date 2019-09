La Diputación está redactando el borrador del Presupuesto de 2020

Aunque no hay presupuestos generales por la situación de provisionalidad del Gobierno y la Junta de Castilla y León no tiene previsto redactar los suyos, en la Diputación de Soria el equipo de gobierno ya está trabajando con los técnicos para aprobar las cuentas de 2020. Serán las primeras del tripartito en esta nueva legislatura. El Presidente de la Diputación, Benito Serrano, reconoce que “estamos trabajando en distintas cuestiones”, pero no ha avanzado determinado proyectos porque entiende que “no deben trasladarse antes de tiempo a la opinión pública”.

Se dará continuidad a proyectos que arrastran de la pasada legislatura como el complejo de Urbión aunque con novedades porque se incluirá a ayuntamientos como el de Navaleno al que no se le dio participación en la pasada legislatura. “Me parece un proyecto muy interesante que hay que abrirlo a más ayuntamientos”, ha explicado. El ex alcalde de Navaleno, Paulino Herrero, trasladó a Serrano que la Diputación no le permitió participar en el proyecto.

El presupuesto también contemplará nuevos proyectos como un circuito deportivo en San Esteban de Gormaz, el circuito de Aguas Bravas, que servirá para fomentar el turismo en la comarca de la Ribera. “La alcaldesa de San Esteban lo ha puesto en valor y es un proyecto que queremos lanzar”, ha explicado Serrano quien insiste en que “no podemos centrarnos solo en una parte de la provincia”.