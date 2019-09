Gus Ledes denuncia insultos racistas por parte de un futbolista del Elche

El futbolista del Numancia Gus Ledes ha denunciado este domingo insultos racistas recibidos por parte de un rival durante el partido ante el Elche en Los Pajaritos. El jugador portugués lo reflejó en las redes sociales, sin citar quién profirió las descalificaciones ni querer ahondar en lo negativo de la cuestión, pero denunciándolo para que no vuelva a suceder. Ledes sabe quién profirió las palabras racistas, llamándole “mono” hasta en dos ocasiones a lo largo del encuentro, una de ellas en el túnel de vestuarios, pero no quiere decir el nombre del jugador en cuestión, al no poder probarlo, pese a los testigos en el . El '20' rojillo se muestra con la conciencia muy tranquila al respecto.

Cadena SER

Desde el Numancia se muestra "todo el apoyo" al jugador, con "total confianza" en su denuncia, porque desde el club están convencidos de que "no tendría sentido inventarse algo tan grave como unos insultos racistas". Pese a ello, y ante la falta de pruebas, el Numancia tampoco va a presentar denuncia alguna.