Los trabajadores de Acerinox conocen las condiciones del ERE

Los trabajadores de Acerinox Europa han conocido, durante la asamblea informativa celebrada a las puertas de la siderúrgica en Palmones (Los Barrios), los términos del Expediente de Regulación de Empleo, con el que la empresa pretende reducir la plantilla en 288 personas.

Delegados sindicales del comité de empresa han explicado el estado de las conversaciones con la empresa, lo que ha llevado al alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, a mostrar de nuevo, su solidaridad con los trabajadores y su disposición a mediar si fuera necesario. No obstante, el alcalde barreño espera que el ERE no sea traumático. Y es que la empresa no va a dar nombres de los posibles despedidos, hasta no saber si se pueden cubrir las 288 bajas con personal voluntario.

Los trabajadores se concentrarán en la factoría durante toda la semana y el lunes 30, a las 18:30 - como ya les anunciamos - habrá una manifestación desde la estación de Renfe a la Plaza Alta de Algeciras.