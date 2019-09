Carrasco: "Los rivales tienen que sudar sangre para ganar aquí"

Carrasco, jugador de la Real Balompédica Linense, analizaba el primer revés liguero encajado ante el Sanluqueño el pasado domingo. "Teníamos que tener acierto, no cometer errores y pudimos llevarnos algo más que cero puntos", lamentó el central que no se explica aún como la triple ocasión de la que dispusieron no llegó a entrar. "Antes de que yo rematase pensé que entraba, parecía imposible que no entrase y es fútbol, no hay más".

Los blanquinegros suman 10 puntos tras cinco jornadas en un inicio muy positivo. "Ha sido un arranque ilusionante, notamos a La Línea que está con el equipo y eso es bueno porque nos ayuda bastante", afirmó el defensor que insta a aprender de la derrota y a que si hay que caer, se haga como esta semana. "Perdimos sin merecerlo y son las que hay que aceptar", señalaba antes de agradecer el esfuerzo de la afición que les arropó durante los 90 minutos en El Palmar.

La competencia en la defensa con la presencia de hombres como Álvaro Vega o Fabrizio Danese, Carrasco la ve muy buena. "Es positivo para cada uno y para el equipo en general y es una de las cosas que hemos mejorado respecto al año pasado", declaró en un inicio de curso marcado por las lesiones que han tocado a jugadores como Forján, Pito Camacho, Luis Alcalde o Igor Martínez que no pudo jugar en Sanlúcar.

El equipo de Jordi Roger recibirá el domingo a las 18.00 horas al Cartagena en el primero de los tres partidos que la Balona disputará en casa en los próximos siete días, dos ligueros y uno de Copa Federación. "En casa no se pueden escapar puntos y los rivales tienen que sudar sangre si quieren sumar aquí", espetó el malagueño que espera que el Municipal siga siendo el mismo fortín que en estas cinco primeras jornadas.