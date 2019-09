La alcaldesa vuelve a proponer que VOX asuma responsabilidades en el gobierno municipal

La alcaldesa de Aranda, Raquel González, confía en que VOX se incorpore en breve a las tareas de gobierno del ayuntamiento asumiendo responsabilidad sobre alguna de las áreas municipales. Así lo ha expuesto durante el balance de los cien primeros días que han transcurrido desde la constitución de los nuevos ayuntamiento y desde su nombramiento como alcaldesa. Un periodo que ha servido, según su análisis, para ajustar el papel de cada socio de este gobierno todavía en minoría, ya que pese a que VOX forma parte de la Junta de Gobierno no cuenta aún con responsabilidad directa sobre ningún área municipal. Y no porque no quisiera en su momento, sino todo lo contrario, porque fue el veto impuesto por Ciudadanos al comienzo del mandato para formar parte de un mismo gobierno lo que impidió un tripartito desde el principio. La alcaldesa ha anunciado que va a volver a lanzar la propuesta pese a que dice desconocer si el partido naranja ha cambiado de opinión

Quienes parecen favorables a la propuesta son los dos ediles arandinos de la formación de Santiago Abascal al menos según la percepción de la alcaldesa, que mantuvo con ellos una conversación en este sentido hace unas semanas. González no ha entrado en detalles de qué área municipal podría ofrecer a los concejales de VOX, pero lo que tiene claro es que si asumieran responsabilidades de gobierno sería más sencillo coordinar a las tres formaciones que apoyan el gobierno municipal, ya que todos asumirían responsabilidades propias pero podría exigírseles también un compromiso con la tarea común.

Por lo que se refiere a este primer trimestre largo de mandato municipal González destaca la continuidad de los trámites para ampliar la plantilla de la mermada policía local o para llevar adelante algunas de las obras que comenzaron en el pasado mandato. Ha anunciado también que se están dando los primeros pasos para constituir una gran plataforma por las infraestructuras que Aranda necesita para coordinar todos los esfuerzos políticos y sociales en la reivindicación de asuntos como el Tren Directo, la Autovía del Duero y el nuevo hospital y la atención sanitaria.

González ha reconocido la necesidad de establecer mejoras en la próxima celebración de Sonorama en lo que a la limpieza y convivencia se refiere tras las críticas que han arreciado este año en la última edición. La alcaldesa asegura que también en esta cuestión se notará en próximas ediciones la ampliación de la plantilla de la policía, cuya ampliación permitirá una mayor vigilancia y control del cumplimiento de las ordenanzas que regulan asuntos directamente relacionados con el comportamiento cívico de quienes comparten espacios públicos.