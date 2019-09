PSOE: "Un gobierno que empeora porque no tiene ilusión, ni ganas ni proyecto"

Poco que evaluar encuentra el PSOE en el ayuntamiento de Aranda tras los cien primeros días de gobierno municipal. Y es que el primer grupo de la oposición y opción política más votada en las pasadas elecciones municipales considera que la actual gestión es continuidad de los ocho años anteriores, pese a que indican que ahora son tres formaciones diferentes las que sostienen la acción de gobierno: PP, Ciudadanos y VOX.

Pero dado que la percepción socialista es que en esta nueva etapa la gestión del ayuntamiento no mejora, sino que empeora, invitan a los concejales del partido naranja a que dejen de sostener este gobierno. Dice Mar Alcalde, portavoz del principal grupo de la oposición en Aranda que la ciudadanía está viviendo un castigo con un gobierno dictatorial que no da participación, sin ilusión, ni ganas, ni proyecto para el municipio

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Aranda, Mar Alcalde, ha hecho balance de los 100 días de gobierno municipal en Radio Aranda Cadena SER / Cadena SER

En cuanto a propuestas concretas para a nueva etapa el grupo socialista solicita la creación de una mesa de trabajo en la que se sienten de manera conjunta educadores, empresarios y ayuntamiento para abordar la formación para el empleo que necesitan los jóvenes de la localidad. También instan a agilizar la aprobación de los remanentes contemplando una de sus propuestas que consideran urgentes: la renovación de la canalización de aguas desde Tubilla del Lago, afectadas de forma recurrente por una turbidez que procede de filtraciones de las que se desconoce el origen y que ponen en peligro la calidad del suministro

El concejal Sergio Ortega ha repasado la acción de cada departamento en este primer trimestre, en la que no ha encontrado nada positivo. Más al contrario indica que mientras algunas concejalías no han tenido apenas actividad, como las de Deportes, Festejos y Juventud, en otras se han cometido errores o han tenido una acción deficiente. En estos casos Ortega ha pedido al equipo de gobierno que asuma responsabilidades y no trate de justificar sus fallos como en el caso de las obras de la Avenida de Burgos donde insiste en que la estrechez de la vía se ha presentado como una ampliación de la calzada. Y en el caso de la Policía Local considera que hay que cambiar la dinámica por la que no dejan de convocarse plazas y pagar la formación de policías que luego buscan otro destino. Dice Ortega que ello se debe a las pésimas condiciones en las que se encuentran los miembros de la plantilla de este cuerpo de seguridad local. “No es suficiente con abrir convocatoria tras convocatoria”.

Al área de Promoción le recomienda que defina el futuro que quiere para Fiduero, y no disfrace la pérdida de visitantes atribuyéndoles mayor calidad. Y en Urbanismo ha señalado la paradoja de que antes de las elecciones se planeaba la aprobación del PGOU como una cuestión extremadamente urgente mientras que no se sabe nada de este asunto una vez pasados los comicios.