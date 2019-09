Miguel Linares se ha convertido en un auténtico icono del oviedismo, y el transcurso del tiempo provocará que su leyenda en Oviedo no pare de crecer. Es uno de esos tipos que por su carácter y entrega, además de la cantidad de goles aportada, se ha llevado el cariño de toda la afición y siempre será recordado como uno de los jugadores que devolvió al club al fútbol profesional 12 años después.

Ahora, tras un frustrante paso por el desaparecido Reus, milita en el Real Zaragoza, el club de su tierra, y el domingo volverá a la que fue su casa durante cuatro años, y de la que se despidió siendo el capitán. Durante todo ese tiempo en Oviedo disputó 139 partidos y anotó 55 goles. En su última temporada, a pesar de no haber sido titular indiscutible, marcó 10 tantos y participó en 36 encuentros. Esta campaña todavía no se ha estrenado con el conjunto maño, pero espera ansioso por su oportunidad.

Escucha aquí la entrevista completa a Miguel Linares:

"Voy a ser un oviedista más para el resto de mi vida. Estoy sufriendo la mala racha del equipo, pero confío en que tarde o temprano tiren para arriba porque hay plantilla y calidad para ello. Equipo tienen y ahora es cuando deben estar más unidos que nunca. Queda un mundo y entre todos no tengo duda de que lo sacarán adelante", comentaba el delantero.

"Con Saúl hablo a menudo, y con Christian y Alfonso de vez en cuando. Es una situación que a todos les cuesta asimilar. No pueden entrar las dudas, deben ir todos en el mismo sentido. Darles ánimos, que esto acaba de comenzar", destacaba Linares.

Sobre la receta para salir de una stuación tan delicada, el atacante, que ya vivió algo parecido hace unos meses con el Zaragoza, consideraba clave mantenerse fuertes mentalmente: "Tienen que seguir trabajando y creyendo. Los entrenadores son los más débiles en este deporte, espero que con Rozada tengan ese cambio aunque sea a nivel de resultados que necesitan para volver a confiar".

Los buenos momentos que pasó en Oviedo son los que permanecerán en su memoria, pero estos van más allá de su estapa en la entidad carbayona, como por ejemplo cuando regresó al Tartiere con el Reus la temporada pasada: "Me pongo vídeos de cuando acabó el partido y el estadio entero coreó mi nombre y todavía me emocionó y se me ponen los pelos de punta. Soy un privilegiado de haberlo vivido. Lo del ascenso ya es imposible que se me borre de la cabeza".