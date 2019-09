El Ayuntamiento rebajará en un millón de euros la deuda municipal

La alcaldesa, Mª Paz Fernández, junto a la delegada de Economía, Mª Carmen Martínez, han dado a conocer que el Ayuntamiento de Ronda va a amortizar un millón de euros de uno de los préstamos que el Consistorio mantenía con la entidad financiera BBVA. Ello supone, ha explicado la regidora, la rebaja de la deuda municipal en un 16%. Ha matizado que este dinero corresponde a parte del superávit del ejercicio económico de 2018 y que los ayuntamientos están obligados por ley a destinar a la reducción de la deuda con los bancos esta cantidad.

Fernández ha explicado que la intención es poder liberar más de 100.000 euros del presupuesto actual a diferentes partidas que apenas cuentan con recursos económicos para finalizar el año. De esta manera se van a liberar 112.000 euros repartidos, junto a cantidades que provienen de otras modificaciones de crédito, de la siguiente manera: 35.000 euros al área de Deportes que es una de las que más problemas tenía para terminar el año al estar su partida en -50.000 euros en el mes de mayo; 50.000 en Obras; 15.000 euros en actividades culturales y otros 22.000 euros destinados al pago de la deuda con la Universidad de Málaga junto a otras partidas que irán a departamentos como la delegación de Fiestas.

La regidora ha explicado que no va a haberse afectada la liquidez municipal porque se esperan unos ingresos de unos 700.000 euros en diferentes conceptos y se esperan más fondos incondicionados que lleguen desde Diputación por lo que el equilibrio económico hasta final de año esta garantizado. Ha añadió que el pago de este millón de euros supone rebajar la deuda municipal hasta los cinco millones, recordando que el de Ronda no están entre los ayuntamientos más endeudados de la provincia y que es un importe que se seguirá pagando poco a poco, insistiendo en que el millón que ahora se destina a rebajar la deuda, “nos gustaría destinarlo a otros asuntos necesarios pero la ley nos obliga a que se use para esta cuestión”.