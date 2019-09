Podemos considera que los 100 primeros días han sido una "venta de humo"

El grupo municipal de Podemos ha reconocido que es muy poco tiempo para valorar en profundidad la gestión del equipo de gobierno tras los 100 primeros días, pero dejan claro que de momento se ha vendido más humo que hechos concretos.

La portavoz municipal, Cristina Pedrajas, ha recordado que su partido pretende estar cerca de los ciudadanos y no entrará en la competencia por dar titulares. Eso sí, pide más trabajo y menos palabras además de urgir a la constitución de las juntas vecinales. "El gobierno local está todo el tiempo vendiendo humo aunque entendemos que 100 días tampoco dan para hacer grandes gestiones, pero sí nos gustaría ver actuaciones concretas y la verdad es que no las vemos. La ciudadanía quiere hechos y no palabras. Tenemos la impresión de que están todavía aterrizando y de que están todo el día compitiendo por titulares de prensa, a ver quién lo da más llamativo", comentó Cristina Pedrajas.

La portavoz de la formación morada sí se ha mostrado muy crítica por la marcha atrás en la ley de memoria histórica y en el cobro de dietas por asistir a los consejos de administración de las empresas municipales, algo que califican de robo a las arcas públicas.