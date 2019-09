Podemos no descarta un cambio de candidatos en Córdoba si Adelante Andalucía se presenta el 10-N

Córdoba se encuentra en algunas quinielas para que el partido de Íñigo Errejón ponga en marcha una candidatura, aunque es una posibilidad "lejana" por la escasa representación de su corriente en la provincia, aseguran desde el entorno de Podemos.

Lo que sí es una realidad es que que la dirección andaluza de Podemos y, por ende, la dirección provincial, apuestan por el proyecto 'Adelante Andalucía' para los comicios del 10 de noviembre. Una propuesta que por el momento no comparte su socio, Izquierda Unida (IU), que prefiere una confluencia federal. Y a esta situación se une una incertidumbre más: No se ha pronunciado la dirección estatal de Podemos de manera oficial.

Podemos no sólo abre 'Adelante Andalucía' a las fuerzas a la izquierda del PSOE, incluidas las regionalistas, sino a la opción política de Errejón en la comunidad. Y por esta nueva realidad, desde la dirección provincial de la formación morada abren la puerta a un cambio de caras en las listas para las próximas elecciones.

"Todo está abierto. Entendemos que sí se tendría que hablar de candidatos y candidatas porque no es lo mismo ser dos que ser seis", ha explicado Patricia Carrascal, de la dirección provicnial de Podemos, en referencia a la presencia de más fuerzas en el proyecto.

Pero la apuesta de Izquierda Unida no pasa por una opción puramente regionalista. El coordinador provincial de la formación, Pedro García, lo ha recalcado en Hoy por Hoy Córdoba. "Posiblemente nunca estaría en un proyecto regionalista que no tuviera que ver con un proyecto nacional solidario donde todos los pueblos del Estado tuvieran la misma voz. Pero esta es una opinión personal. Y estoy convencido de que IU no va a participar en eso sin tener un proyecto federal".