Gaku se exige más

Gaku Shibasaki ha comparecido hoy en rueda de prensa escoltado por un intérprete. El centrocampista, que se muestra encantado con su estancia en A Coruña, aun no se ve con la soltura suficiente para defenderse en castellano en una rueda de prensa. Una barrera idiomática que no es tal en el terreno de juego. Shibasaki ha dejado claro que entiende a la perfección tanto a sus compañeros como al técnico, pero entre la falta de dominio del castellano y sus propias limitaciones ("soy un hombre de pocas palabras") el intérprete ha sido su mejor aliado ante los medios.

El nipón ha querido dejar claro que la autocomplacencia no va con él. "No estoy contento con mi rendimiento. Puedo y quiero dar más", ha manifestado al mismo tiempo que enmarcaba dentro del mal momento colectivo su poco rendimiento en el césped. "No dudo de mis compañeros. Mi objetivo es calro: ascender" ha sentenciado en la sala de prensa.

Gaku da por bueno el empate del Carranza ya que el equipo "estuvo más junto, jugamos como equipo, no recibimos ningún gol... eso es bueno. Prefiero ver el lado positivo". Uno de los grandes debates en el arranque de campaña es la posición que Gaku debe tener en el esquema de Anquela. "Puedo jugar de interior pero ofrezco más en el centro, me siento más cómodo".