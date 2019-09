Ayuso y Aguado prorrogan los presupuestos y anuncian ajustes

“Vivimos un momento de máxima incertidumbre en lo económico, pero también en lo político”, así ha comenzado el Consejero de Hacienda y Función Pública, el popular Javier Fernández-Lasquetty, a justificar la prórroga de los presupuestos de 2019. Y ahí ha iniciado la cascada de reproches al Gobierno central. Un Ejecutivo que, según Lasquetty, “no solo no ayuda, sino que pone trabas”. En cifras, según la Puerta del Sol, 1.237 millones de euros. Es la cantidad que la Consejería reclama al Ministerio de Hacienda y que la ministra Montero no ha transferido hasta ahora a las Comunidades porque, según la Abogacía del Estado, no podía hacerlo estando en funciones. Sin presupuestos y con fondos bloqueados, ha insistido Lasquetty, es imposible hacer una previsión de ingresos. Es “el enorme interrogante que -dice el consejero- se esconde bajo varias capas de incertidumbre”. No lo ven igual los partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid. Desde el PSOE su portavoz, Ángel Gabilondo, critica lo que califica de “dejación de funciones”, y ve una maniobra para evitar la confrontación con Vox, o entre los socios de gobierno, en plena precampaña.

Y es que una de las consecuencias de más calado político está en el lado de los ingresos porque la prórroga obligará a retrasar una de las promesas electorales de los dos socios de coalición: “la mayor bajada de impuestos de la Historia”, como repite insistentemente la presidenta de la Comunidad, la popular Díaz Ayuso. Fuentes de la Consejería de Hacienda reconocen que sería imprudente hacerlo en este momento. “Decían que iban a ser el bastión contra las políticas de Sánchez, pero ahora dicen que no pueden bajar impuestos. Para aumentar las consejerías sí tenemos dinero. Más que un gobierno de coalición es un gobierno de colocación”, les ha afeado enseguida la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, y cuyos votos son imprescindibles para aprobar las cuentas. También lo han sido en Andalucía, que aprobó en julio los presupuestos de 2019, y tramita ahora los de 2020, a pesar de que a ellos el Ministerio de Hacienda también les adeuda fondos. Para Eduardo Gutiérrez, diputado de Más Madrid, que no haya presupuestos “es la constatación de la incapacidad de un gobierno débil y la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, cree que PP y Ciudadanos solo buscan impedir el debate parlamentario.

Fuentes de Hacienda insisten en que preparar unas cuentas ahora sería “disparar al aire”. La Consejería no está dispuesta a sacrificar el objetivo de déficit del año próximo, que busca alcanzar el equilibrio presupuestario ya en 2020. Y eso obliga a hacer ajustes. Los diferentes consejeros no podrán disponer de 217 millones de euros, que sí les atribuían las cuentas de 2019. Según Lasquetty, para salvaguardar la financiación de los servicios públicos esenciales. No ha concretado las partidas que se verán afectadas, simplemente que se pararán inversiones para “construir edificios y partidas que difícilmente se iban a ejecutar, pero no afectará a los servicios públicos esenciales”. Fuentes de la Consejería descartan que se vayan a producir tijeretazos en las partidas dedicadas a la vivienda social. A su vez dispondrán de 177 millones, que no estaban contemplados en las cuentas de este año y que proceden básicamente de la mejora en la recaudación de algunos impuestos y de los beneficios de las empresas públicas, sobre todo el Canal de Isabel II.