¿Habrá presupuestos regionales a tiempo este año?: "Vox no lo va a poner fácil en plena campaña"

La tramitación de los presupuestos de la Región de Murcia está "en el aire", reconocen los diputados regionales, debido a los problemas que va a causar la campaña electoral del 10-N en su tramitación y -sobre todo- debido a las necesarias negociaciones con Vox para sacarlos adelante. Nos movemos en un escenario de incertidumbre inédito en democrácia en la Región de aquí a diciembre.

"Hay que empezar el año con presupuestos haya elecciones o no", recuerda un cargo del gobierno murciano, pero "aunque lo marca el estatuto de autonomía" y "nunca ha ocurrido lo contrario", este año puede ser histórico en ese sentido. Estos últimos meses del año son claves en la negociación de las cuentas regionales y la realidad es que, según reconocen varias fuentes del ejecutivo murciano, "en plena campaña electoral del 10-N la negociación será mucho más complicada".

La realidad es que el gobierno bipartito (PP y Cs) necesita del concurso de los diputados de Vox-Murcia (1 al menos) para sacar adelante las cuentas con mayoría de 23 diputados. Ahora mismo la relación del partido de Abascal con el gobierno Miras-Franco es tensa tras el traslado de unos menores inmigrantes a un centro en un pueblo Murcia que Vox ha entendido como un "incumplimiento del pacto de investidura".

Fuentes del ejecutivo murciano reconocen a la SER que la consejería de hacienda ya trabaja en los presupuestos para cumplir con los plazos pero este año "lo tiene más complicado" por esta y otras razones:

La primera que señalan es que "no tienen cifra de déficit ni techo de gasto marcados por el gobierno". Se quejan de que "no se ha reunido el Consejo de Política fiscal y financiera y el ejecutivo Sánchez no les ha trasladado información".

La segunda son las propias elecciones y el parón al que obligan: El estatuto obliga a presentar los presupuestos al parlamento antes del 31 de octubre para luego explicarlos por consejerías y que sean aprobados en la cámara tras enmiendas y negociaciones con los grupos. Si el gobierno apura hasta el último momento y llega a las fecha tope del 31 de octubre se encontrará con que la primera semana de noviembre va a ser inhábil en la Asamblea Regional de Murcia debido a las campaña electoral. Por tanto, "todo se retrasará hasta después de esa semana", nos dicen desde el ejecutivo.

La tercera es la, como ya apuntábamos, la negociación con Vox. Fuentes del gobierno indican a la SER que estos presupuestos son "de dos partidos: PP y Ciudadanos" pero necesitan al partido de Abascal para sacar adelante las cuentas públicas regionales.

Ante la pregunta de si la negociación con Vox en plena pre- campaña electoral "complica" la situación la respuesta de varias fuentes del ejecutivo murciano es un "está claro que no nos lo van a poner fácil". La relación con Vox es muy tensa desde el mismo momento de la investidura con varias decisiones que no han gustado en el seno de la formación.

Las mismas fuentes del ejecutivo aseguran que hacienda trabaja con estas tres circunstancias y que "se va a hacer todo lo posible para sacar los presupuestos en las fechas marcadas por la ley".

Numerosos diputados de la Asamblea Regional -del PP como de Ciudadanos y de otros partidos- reconocen en privado que "los presupuestos no se negociarán antes del 10N" porque "será muy difícil hacerlo en el clima de tensión propio de una campaña electoral".

En 2015 las cuentas publicas murcianas se presentaron el 12 de noviembre y se aprobaron el 26 de enero; en 2016, se presentaron un 13 de diciembre y se aprobaron el 30 de diciembre; en 2017 se presentaron el 30 de noviembre y se aprobaron el 19 de diciembre; Y el pasado 2018 se presentaron el 26 de noviembre y fueron aprobados el 21 de diciembre.

Siempre ha habido presupuestos en la Región. Nunca ha habido que prorrogarlos. Pero.. ¿Qué pasara este año?