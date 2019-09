La PAH Palencia solicita convocar la Mesa de la Vivienda con carácter muy urgente

La Plataforma Antidesahucios de Palencia exige una reunión urgente de la Mesa de Vivienda en las próximas dos o tres semanas, para buscar una solución al problema habitacional. La última reunión fue el pasado 23 de Enero de 2018, y desde entonces no se ha avanzado nada, según la Plataforma que denuncia que sigue "habiendo situaciones muy urgentes más que hace un año. Aunque ya se ha solicitado varias veces, siendo la callada por respuesta, o diciendo que no hay

Recuerda que lo grave es que cada día les llegan más familias con problemas de vivienda, bien por falta de ingresos, y/o porque "en su día sufrieron y seguimos sufriendo la crisis que empezó en el 2007, también necesitan acceso a un alquiler digno, económico y asequible, o una segunda oportunidad si es necesario, que en muchos casos es lo que solicitamos. UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD", según expresan.

Como ya expusieron el pasado jueves 15 de octubre de 2018, en el Pleno del Ayuntamiento, el acceso a una vivienda digna con bajo alquiler, accesible a familias y personas con ingresos reducidos, es muy complicado en la ciudad de Palencia. Los alquileres por debajo de 400 € son prácticamente inexistentes, o si los hay, se trata de pisos con muchas deficiencias. Si en otras ciudades se hace porque aquí no?, de hecho Palencia lidera en Castilla Y León los alquileres mas caros, afirma el movimiento ciudadano. "Si se quiere se puede, pero no con palabrería si no con compromisos reales, por parte de las instituciones de esta ciudad y de la junta de Castilla y León", concluye.

"Hay muchas cosas que se pueden hacer. Una solución sería la creación de un parque municipal de viviendas de alquiler social para atender aquellas personas que no pueden satisfacer su necesidad de vivienda en el mercado libre, ni tampoco mediante los mecanismos para acceso a alquiler de vivienda de protección pública. Es decir, solicitamos abrir una tercera vía que ya se está aplicando en otros ayuntamientos. Firmando convenios con entidades bancarias o públicas o inclusive con la Sareb, por ejemplo", concluye la Plataforma.