El alcalde de Barruelo de Santullán y la consejera de Sanidad se reúnen el 8 de octubre

El alcalde de Barruelo de Santullán (Palencia) y la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León se reunirán el próximo 8 de octubre en la sede de la consejería, en Valladolid, para abordar la situación de la Montaña Palentina. Con la mirada puesta en la reunión que mantendrá con Verónica Casado, el regidor, Cristian Delgado, asegura que "vamos con una actitud muy positiva, para explicarle a la consejera la situación de desamparo en la que nos encontramos desde hace más de un año, y sobre todo dispuestos a colaborar".

En un comunicado, el alcalde adelanta que "no vamos a tragar con ninguna otra solución que no sea el restablecimiento del Punto de Atención Continuada en Barruelo de Santullán. No es lo mismo que tu hospital de referencia esté a 10 kilómetros que a 114, como es nuestro caso". A todo esto se añade que la falta de profesionales dificulta la atención en la Zona Básica de Salud de Aguilar de Campoo.