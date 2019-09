Cruchaga: "Con el Madrid íbamos un poco al límite"

Puede decir que ha ganado con Osasuna en el Bernabéu y en El Sadar. Que sobre el terreno de juego tuvo sus más y sus menos con jugadores míticos del Madrid, como Raúl o Guti. Podría contar mil batallas. Para César Cruchaga, retirado del fútbol hace diez años, los partidos ante el conjunto blanco siempre estaban marcados en rojo y repasó para AS sus recuerdos de las muchas veces que se ha enfrentado a los blancos. El destino quiso que su último partido como futbolista en activo, fuese en El Sadar, ante el Madrid, y que acabase con una victoria rojilla que les permitió continuar un año más en Primera.

-Osasuna visita el Bernabéu. ¿Es uno de esos partidos que se marcan en rojo en el calendario?

Desde luego que sí. Es un estadio impresionante y muchos de los chavales del equipo no habrán jugado nunca en el Bernabéu. Está claro que es uno de los partidos del año.

-En su época de jugador tuvo la suerte de comprobar qué es ganar al Madrid en El Sadar y qué es ganarle en el Bernabéu…

LA INTRAHISTORIA: la retirada soñada El 26 de mayo de 2009, César Cruchaga, el 7 de Osasuna, el capi, anunciaba su retirada después toda una vida en el club rojillo, doce temporadas formando parte del primer equipo y nueve de ellas en Primera División. La situación de los navarros no era sencilla. Ese domingo disputaban el último partido de Liga en El Sadar, nada menos que contra el Real Madrid. Se lo jugaban todo a una carta, necesitaban ganar porque sólo una victoria les permitiría quedarse una temporada más en Primera. Aquella tarde estuvo llena de emociones para exjugador rojillo. Su máximo deseo era retirarse dejando a su Osasuna en Primera y lo consiguió porque los rojillos, haciendo gala de la casta y la garra que Cruchaga siempre llevó por bandera lograron vencer a los blancos por dos goles a uno con tantos de Plasil y Juanfran. El navarro se enfrentó muchas veces al Real Madrid a lo largo de su carrera pero sin duda, el recuerdo más emotivo que guarda fue el de aquel partido: “Fue el partido más especial de todos porque si empatábamos o perdíamos, bajábamos a Segunda. Empezamos perdiendo cero a uno, pero acabamos ganando gracias a un gol de Juanfran. Me retire con el equipo salvado y con la satisfacción del deber cumplido. Fue muy especial. Poder retirarte dejando a Osasuna en Primera y dando la vuelta de honor al campo después de haber ganado al Madrid, es una pasada”. Aquel día un César Cruchaga emocionado, colgaba las botas y cedía el brazalete de capitán a su amigo Patxi Puñal, después de vivir la retirada soñada.

Tuvimos la suerte de visitar al Real Madrid cuando no estaban pasando una buena época y pudimos hacer un cero a tres. Fue impresionante y recuerdo que el estadio coreaba nuestros pases. En casa también les ganamos en más de una ocasión. Para ellos éramos un rival bastante correoso y nos consta que no venían a gusto a jugar a Pamplona.

-Las semanas previas a este tipo de partidos, ¿son especiales?

El Real Madrid posiblemente sea el equipo más mediático del mundo. Supongo que estos días todos los jugadores de Osasuna tendrán un montón de entrevistas. Te mides a estrellas mundiales y eso tiene un eco importante. Es uno de los partidos del año para los rojillos. Para el Madrid no lo será tanto, pero para los jugadores de aquí, y sobre todo para los chavales jóvenes, es muy importante. Es un partido chulo, para disfrutar e intentar sacar algo allí.

-Su mejor recuerdo del feudo madridista, ¿es aquel cero a tres?

Sí. En alguna otra ocasión también llegamos a empatar. Es un campo muy complicado en el que es muy difícil sumar. Mientras estuve en activo creo que logramos una victoria y un empate.

-¿Quién ha sido el jugador del Real Madrid que más problemas le ha dado?

Yo te diría que hubo uno que no me dio ningún problema, peo sólo tocó un balón y nos metió gol. Recuerdo un partido en El Sadar que jugó Ronaldo y le marcaba yo. Y pensaba, que chollo de marcaje, porque la verdad es que se movía poco y no bajaba a ayudar, ni a recibir. Pero arrancó en una, casi en el minuto noventa y nos quedamos con el cero a uno.

-¿Tuvo alguna enganchada dentro del campo con algún jugador del Real Madrid?

Recuerdo el primer partido en El Sadar, después de ascender tras seis años en Segunda. Para nosotros era el súper partido y fuimos bastante durillos, sobre todo al principio. Estaban muy incómodos. He tenido piques con Guti, con Raúl, Figo se enfadó con Puñal. Aquel día la verdad es que hubo bastante pique. Con Beckham también tuve alguna. Pero es que en aquellos partidos nosotros teníamos que utilizar nuestras armas y ser muy pesados y muy correosos. Íbamos un poco al límite porque con el Madrid no puedes competir jugando al fútbol. Cada uno tiene sus armas y nosotros siempre hemos sido muy peleas y muy luchadores.

-¿Cuál es su recuerdo más amargo en el Bernabéu?

Tal vez el día que Pérez Burrull hizo un arbitraje horrible. Fue un partido muy injusto para nosotros, por las decisiones arbitrales. Expulsó a Juanfran y no nos pitó dos penaltis que eran claros que cometieron sobre él. Nos fuimos con mal sabor de boca. En otras ocasiones perdimos allí de manera justa, pero aquel partido se nos estaba dando bastante bien y si no llega a ser por el arbitraje, nos podíamos haber traído algún punto a casa.

-Entre Osasuna y Real Madrid siempre ha existido rivalidad pero, ¿considera que con el paso de los años esa rivalidad ha ido disminuyendo?

En todos los campos, pero sobre todo en los de equipos pequeños, los equipos intentamos luchar con nuestras armas y eso provoca que para los grandes, como el Madrid, enfrentarse a equipos como Osasuna sea complicado. Tal vez nosotros hayamos un poco más de guerra por nuestras señas de identidad, por la casta y el carácter de los jugadores de mi época. En Osasuna es algo que se sigue viendo, pero en el fútbol en general, eso se ha ido perdiendo un poco. Ya no se ve tanto aquellos equipos como éramos nosotros. Cada equipo tiene que luchar con lo que tiene y ahora el nivel técnico y táctico es mayor que antes. El carácter de la gente ahora es diferente.

-En la plantilla de Osasuna hay bastantes jugadores que nunca han jugado en el Bernabéu, ¿qué consejos les daría?

Ese campo impone mucho y la plantilla del Real Madrid siempre es impresionante. No sé qué consejos les daría. Creo que el míster tiene muy clara la forma de jugar y lo están haciendo muy bien. Osasuna está demostrando que es un equipo muy correoso, muy compacto, que sabe hacer las cosas bien, jugar juntitos, conceder lo mínimo posible… También hay que tener suerte y que el Madrid no acierte en las ocasiones que tenga.

-¿Considera que Osasuna puede sacar algo positivo del feudo blanco?

Sí. El Real Madrid no es el de otros años, vienen de ganar, pero están concediendo un poco más de lo habitual. El año pasado fue para ellos un poco irregular. Osasuna viene de todo lo contrario, pero aún y todo el Madrid tiene una calidad tremenda y va a ser muy complicado. Creo que no es el peor año para jugar allí, ha habido temporadas en las que la superioridad del Madrid era mucho más manifiesta. Creo que pueden tener una buena oportunidad.

-¿Sigue a Osasuna?

Sí, aunque no puedo ver todos los partidos que me gustaría. Tengo dos críos y en invierno me escapo de vez en cuando a la nieve.

-¿Cómo les está viendo en la vuelta a Primera?

Bien. Tanto el final de la pasada temporada como el inicio de esta, el equipo ha ido en la misma tónica. Da gusto verles jugar a fútbol, lo compactos que juegan, lo claro que tienen el míster y los jugadores las cosas. Se ve a la legua que el equipo está trabajado y que la gente ha asimilado la filosofía del míster, lo que quiere. Saben a lo que juegan.

-De la plantilla actual del Madrid, ¿a qué jugador destacaría?

Tal vez Banzema sea el que ha arrancado con más fuerza.

-¿Qué opina del VAR?

Bien utilizado me parece bien, pero está hecho para resolver jugadas dudosas y creo que en algunas ocasiones no se está aplicando correctamente. También es verdad que gracias al VAR hay menos errores. Tal vez a los equipos pequeños les puede beneficiar, pero creo que le quita vidilla al fútbol. Se ha perdido, de alguna manera esa picaresca de poder engañar y ser engañado, el tratar de sacar a otro jugador de tono… Para mí el fútbol no es sólo el juego y el trato del balón, hay mil cosas más. Creo que le quita un poco de romanticismo al fútbol. Las reglas no escritas deberían haber seguido así. A mí me gustaba más el fútbol de antes del VAR.

-¿A qué se dedica ahora?

Me retiré hace ya diez años y estoy un poco apartado del mundo del fútbol. Tenía muchas inquietudes y cuando era futbolista no podía viajar, que siempre me ha gustado hacer viajes exóticos y con cierto toque de aventura. Ahora hago cosas que me gustaban mucho y que antes no podía hacer, como la montaña o el buceo. También dedico tiempo al club de pádel que hace ya años abrí en Mutilva con cuatro amigos, entre ellos Puñal. En el futuro no descarto volver a algo relacionado con el fútbol, pero de momento, no. Además tengo unos gemelos de tres años que me tienen bastante entretenido.