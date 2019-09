"Los rescates, como el que se efectuó en el Faro del Caballo, se cobrarán"

El Gobierno delimitará de forma "clara" los supuestos para cobrar o no la tasa de rescate a las personas que se asista, es decir, va a regular la aplicación de la tasa por los servicios de extinción de incendios, rescate y salvamento.

Lo ha anunciado la consejera de Presidencia y Justicia en Comisión. Paula Fernández ha recordado el último rescate efectuado por el helicóptero del 112 en el Faro del Caballo, en Santoña. La consejera ha reconoció que el Gobierno no pudo cobrar la tasa a la mujer rescatada, por la dificultad de la “carga probatoria”, tal y como corroboraron los informes técnicos y jurídicos. Por eso, el Gobierno de Cantabria ha decidido modificar la ley para que, en este tipo de supuestos, se pueda cobrar la tasa.

Según ha expuesto Fernández, en la actualidad para que el Gobierno pueda cobrar esa tasa es necesario que la persona haya actuado con "dolo o imprudencia manifiesta", lo que representa una "dificultad", sobre todo en el segundo caso, para que "sin ninguna duda" se pueda repercutir, ha alegado.

Como ejemplos para repercutir la tasa, la consejera se ha referido a los casos en los que exista una señalización que prohíba una actividad, cuando se trate de situaciones "claras" en las que se desoye una advertencia de fenómenos meteorológicos adversos o cuando el particular no haya obtenido todos los permisos legales para una autorización o permiso para llevar a cabo una actividad o cuando no se lleve el equipamiento adecuado para desarrollarla.